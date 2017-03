El PSOE reitera el 'no' al decreto de la estiba pero pide desconvocar las huelgas

madrid. El conflicto de la estiba este miércoles no se movió en el plano negociador, pero si en el político. Y es que el PSOE se sumó a la presión para que los sindicatos desconvoquen las nueve jornadas de huelga distribuidas en tres semanas que comenzarán el lunes. Eso sí, el principal partido de la oposición reiteró su rechazo al decreto aprobado por el Gobierno y garantizó a los representantes de los trabajadores de carga y descarga de los puertos que la normativa no logrará superar el trámite parlamentario. Por ese motivo, consideran que los paros sólo perjudicarían a la economía. «Ese decreto ley no va a salir. No se va a convalidar. Por eso pedimos a los trabajadores de la estiba que desconvoquen por responsabilidad la huelga de la semana que viene», señaló el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, quien insistió en los «efectos muy negativos» que tendría para el sector exterior español.