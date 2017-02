Deoleo, el gigante mundial del aceite de oliva, se hace pequeño

Clemente tiene 46 años y dos niños pequeños. Trabaja desde hace casi 20 en la fábrica que Deoleo, el 'gigante' por excelencia de la producción y, principalmente, comercialización del aceite de oliva, tiene en Alcolea (Córdoba). Y como el resto de los 335 miembros de la compañía en España (que tiene 729 a escala mundial), tiene miedo a quedarse sin puesto tras el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado y que podría afectar a 95 personas. «Con el grandísimo paro que hay en Córdoba, el que se quede sin trabajo ya no se coloca en ningún lado», se lamenta. Esta misma preocupación la manifiesta Teo, de 56 años. En su caso lleva más de 25 trabajando en esta planta cordobesa y, curiosamente, su mayor miedo está en los empleados jóvenes. «A mí me queda menos vida laboral, pero los de 30 o 40 tienen un problema grave», reflexiona.

EN NÚMEROS ROJOS 27 millones de pérdidas registró Deoleo en los tres primeros trimestres de 2016, según sus últimas cifras. 17% descendieron las ventas en este periodo, con 100 millones menos de facturación que en 2015. 150 trabajadores ya fueron despedidos de diferentes plantas a causa de los ERE de 2010, 2011 y 2013.

Tanto Clemente como Teo creen que no sobra nadie y lo que quiere la empresa es más bien «quitarse los sueldos altos». Están convencidos de que el objetivo de Deoleo es externalizar toda la producción y quedarse solo con el negocio de la distribución y comercialización. «Es lo que están haciendo también otras empresas, que lo envasen otros y ya está; así te quitas un montón de problemas y de plantilla», explica Teo con meridiana claridad.

Quizá los lectores todavía no se hayan situado, porque para el común de los mortales decir Deoleo no significa mucho. Pero si se menciona Carbonell, Hojiblanca o Koipe, entonces la cosa cambia. Y es que habrá pocos consumidores que no hayan metido en su cesta de la compra botellas de alguno de los aceites de mayor renombre y que llegan a más de 80 países de los cinco continentes. Pero ¿está eso en riesgo?

Lo que es una realidad es que la empresa está atravesando tiempos difíciles pese a que en 2014, después de tres ERE, comenzó un proceso de reorganización empresarial y financiera, una vez que el fondo de capital riesgo británico CVC comprara más del 50% de las acciones. A día de hoy, continúa en números rojos: 74 millones de pérdidas en 2014, casi 70 millones en 2015 y en los tres primeros trimestres de 2016 -últimos datos disponibles- ya suma 27 millones. Y las ventas hasta septiembre de 2016 también caían un 17%.

Desde el pasado otoño tienen nueva presidenta, Rosalía Portela, y nuevo consejero delegado, el italiano Pierluigi Tosato. «Los dueños de todo esto son de un fondo buitre y vienen a lo que vienen: hacer dinero y venderlo en cinco años», sostiene Jorge Tomé, representante para este conflicto de CC OO. Así, el pasado 17 de enero la compañía comunicó a la CNMV su intención de iniciar un ERE que afectaría a 95 trabajadores: 56 de la factoría de Alcolea, 9 de la fábrica de Andújar (Jaén) y 30 en el centro de operaciones en Rivas (Madrid), esto es, el 28% de la plantilla total en España.

El sindicato CSIF, presente en este proceso de reestructuración, dice que argumentan «motivos organizativos y productivos» pero que lo que subyace es un proceso de externalización. «Se están desprendiendo de plantas que se venden a otras empresas para centrarse en la distribución únicamente, cuando lo que debería haber es un enfoque estratégico que apueste por mejorar las ventas y la producción», denuncian desde la central. En esta misma línea se manifiesta Sebastián Serena, representante de FICA-UGT: «No hay un plan industrial de futuro para la empresa, sino solo comercial».

Las negociaciones entre empresa y sindicatos continuaron durante toda esta semana pasada pero por el momento no hay ningún avance. Según CC OO, Deoleo rechazó «todas las alternativas» que se pusieron encima de la mesa para mantener la actividad productiva en las plantas andaluzas y confirmó que su intención es «dedicarse en exclusiva» al embotellado de aceite, a su comercialización y a su distribución. El resto de actividades que tenía (refinería, salsas, vinagre y productos especiales, como cosméticos) las externalizará y las pondrá en manos de la competencia, afirman desde el sindicato. «Si esta empresa no toma otra deriva de actividad, gestión, producción y de mercado, habrá un quinto ERE», augura Tomé.

La próxima reunión se ha convocado para los días 1 y 2 de marzo, precisamente cuando los sindicatos comenzarán las jornadas de huelga. Serán siete días, del 1 al 7 de marzo, en los que los trabajadores secundarán paros de cuatro horas por turnos en todos los centros de trabajo. El objetivo, «frenar la desindustrialización». Y, claro está, defender sus puestos con uñas y dientes.