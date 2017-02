BANCA: LA ETERNA QUEJA DE CLIENTES Y ACCIONISTAS

La crisis parece no haber servido para nada, ni tampoco las continuas sentencias judiciales dando la razón a los clientes por la confusa, cuando no engañosa, comercialización de productos por parte de las entidades financieras. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) utilizó a 170 clientes falsos para contratar productos financieros en 450 visitas, que a su vez pusieron de manifiesto que la banca sigue más preocupada por colocar sus productos que por asesorar al ahorrador. No se ha producido el cambio, tantas veces anunciado, de que las entidades se dedicarían más asesorar y menos a vender como consecuencia de la crisis vivida. Al ahorrador le corresponde ahora estar prevenido y saber que, cuando busca alternativas para sus depósitos bancarios ante la nula rentabilidad que aportan, debe analizar más en profundidad la propuesta que le hacen. Hay que fijarse en el verdadero riesgo del producto, normalmente un fondo garantizado con poca liquidez y exigua rentabilidad. Pidamos que nos den por escrito la oferta para analizarla en casa con detenimiento y solicitar la opinión de alguien con mayores conocimientos financieros. Pese a la profunda reestructuración del sector financiero con reducción de empleados y oficinas, muchas cosas no han cambiado. Un ejemplo son los criterios de remuneración de sus más altos directivos y sus grandes indemnizaciones, y eso pese a que los accionistas han sufrido fuertes perdidas que han dejado a algunos al borde de la ruina.