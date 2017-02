El Supremo valida la lista Falciani para condenas por fraude fiscal en España

Madrid. La llamada lista Falciani podrá ser utilizada sin resquemor por la justicia española para imponer condenas por fraude fiscal a los más de 500 contribuyentes españoles que figuraban en aquella. Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo en una sentencia pionera que deja la puerta abierta al uso en el futuro de pruebas condenatorias que procedan de actos que podrían haber vulnerado la intimidad de los acusados.

El ponente del fallo, no obstante, advierte de que no busca «formular una regla con pretensión de validez general» ni tampoco aspira a «proclamar un principio dirigido a la incondicional aceptación de las fuentes de prueba ofrecidas por un particular». De hecho, el magistrado Manuel Marchena da a entender que solo serían validas si tal persona no tiene un interés, directo o indirecto, y en cualquier caso «ponderando» siempre «las circunstancias en cada caso concreto».

Lo que sí está vedado, en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), es la obtención «ilícita» de documentos o datos de terceros por «los aparatos del Estado», un «agente al servicio» de los mismos o un particular que tuviera conexión con aquellos. Pero nada de esto concurría en Hervé Falciani, el exinformático de la filial suiza del banco HSBC que copió entre 2006 y 2008, a espaldas de sus responsables, datos financieros de 130.000 personas de distintos países.

Su fin, dice en su sentencia un tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo compuesto por cinco magistrados, no era «prefabricar pruebas» sino «obtener un lucro». No tenía vínculo alguno «con aparatos del Estado en el momento de la sustracción de los datos», ni tampoco había negociado su entrega con agentes de un país que los usara.

«No se trataba -aseveran de forma unánime los cinco jueces- de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en un proceso». Falciani, añaden, actuó «por propia iniciativa desbordando el marco jurídico que define la legitimidad del acceso a información bancaria».

Y lo hizo, continúan, porque veía en ello «una lucrativa fuente de negociación..., nada que ver esa actuación con la de un agente al servicio del Estado» o de los poderes públicos. Por ese motivo confirma la condena de seis años de cárcel a un ciudadano español, Sixto Delgado, cuyo nombre aparecía en la lista Falciani y que ocultó al fisco más de cinco millones de euros en cuentas bancarias de Suiza. Y sigue así, además, la interpretación reconocida por varios tribunales supremos europeos, junto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio Tribunal Constitucional.

Dada la importancia del tema y su posible similitud con otros casos como el de los denominados papeles de Panamá, el Supremo destaca dos puntos. De un lado, que «el poder del Estado para perseguir y enjuiciar hechos ilícitos no puede valerse de atajos». Por otro, que el ciudadano que «busca acopiar datos probatorios» para una causa penal «no podrá valerse de aquello que ha obtenido mediante la deliberada infracción de derechos de un tercero».