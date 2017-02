El Gobierno aprueba la reforma de la estiba pero aún sin respaldo parlamentario

Madrid. El conflicto de los estibadores dista mucho de estar solventado y, pese a ello, el Gobierno aprobó ayer el polémico decreto que reformará la actividad de carga y descarga en los puertos aunque no cuenta todavía con respaldo parlamentario suficiente pues solo el PP lo apoyará seguro. El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, argumentó que ya habían apurado los plazos para cumplir con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a liberalizar el sector.

«Hemos ido hasta el límite máximo que nos permite la Comisión Europea» -que lleva meses insistiendo a España para que adapte su normativa a la directiva comunitaria sobre estiba- para favorecer a los empleados», se justificó De la Serna ante los críticas de los sindicatos. Estos entienden que el decreto, que tachan de «norma autoritaria y abusiva», «esconde un expediente de regulación de empleo» para los 6.156 trabajadores registrados en el sector (los últimos datos oficiales son de 2014).

La reforma elimina la obligación de las adjudicatarias de los servicios de estiba de pertenecer a una sociedad (la Sagep), que hasta ahora controla a quienes contrata. Se pretende acabar con ese monopolio en un plazo de tres años, en los que perderá gradualmente su peso para convertirse finalmente en una empresa de trabajo temporal (ETT) y operar solo como agencia de colocación.

A priori, ello puede suponer una reducción de empleo en el sector, además de un cambio en las condiciones laborales. Por esa razón los sindicatos pidieron primero que se creara un registro profesional de estibadores, para luego aceptar que al menos se les otorgaran atribuciones sobre formación y otros aspectos y, además, se diera un plazo mayor para la adaptación a la liberalización.

Pero en Fomento se han negado a tocar «ni una sola coma» del decreto porque está pactado con Bruselas para que, más allá de no instar una «inminente» segunda sanción contra España, incluso pueda pedir al TJUE que desista de la primera multa de 21,5 millones, ya que aún no es firme. De la Serna dijo, no obstante, que éste «no es el final del proceso» porque los agentes sociales puedan pactar cambios en la negociación colectiva.

El problema es que la patronal del sector (Anesco) «ha cambiado de criterio», según los sindicatos, y ya no está dispuesta a aceptar algunas modificaciones a las que hasta ahora no se había opuesto. De momento, el martes próximo les entregará un informe sobre las necesidades reales de empleo tras la liberalización.

Por eso, ante la «intransigencia» del Gobierno al decretar «a las bravas» la reforma, los sindicatos ven «gravemente comprometidas» las negociaciones abiertas y ayer advirtieron de que, «en este nuevo escenario, nuestro legítimo derecho a la huelga aumenta por momentos».

Por ahora tienen convocadas nueve jornadas de paros en días laborables alternos desde el próximo 6 de marzo. Por eso el Gobierno trabaja ya con el probable escenario de huelga, asegurando el suministro de productos básicos mediante los servicios «mínimos» y buscando alternativas.