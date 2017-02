CEOE se une a Linde y aboga por retrasar la edad de jubilación más allá de los 67

marid. El debate sobre el retraso en la edad de jubilación vuelve a estar sobre la mesa como solución al problema de las pensiones. Primero fue el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, quien defendió en la comisión del Pacto de Toledo elevar el límite por encima de los 67 años que fija la ley actual (la edad se va ampliando de forma gradual desde los 65 y alcanzará los 67 en 2027). Ayer fue el presidente de la CEOE, Juan Rosell, quien se sumó a esa propuesta de alargar la vida laboral para mantener la viabilidad del sistema: «Con los 67 años probablemente todavía no es suficiente para que cuadre el sistema», afirmó el máximo responsable de la patronal en declaraciones a RNE.

Rosell explicó que las pensiones «se degradarán en el futuro» salvo que el Estado consiga aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Y es que según las previsiones del Gobierno el sistema acabó 2016 con un déficit de 18.000 millones, el más elevado de la historia. Unos números rojos que apenas se reducirán este año al situarse alrededor de los 15.000 millones.

Por ese motivo, el líder empresarial advirtió de que el retraso en la edad de jubilación no es una solución «por sí sola» y se requerirán de otras medidas complementarias para corregirlo. Una de las opciones es la financiación de las pensiones a través de una cesta de impuestos ya existentes. En cualquier caso, el presidente de la CEOE resaltó la importancia de evaluar el impacto «importante» que tienen para la viabilidad del sistema fórmulas como las prejubilaciones. Así, Rosell señaló que en los últimos años 350.000 personas se han prejubilado y la mitad tenían menos de 65 años. «Los números no son caprichosos, vamos a tener que poner soluciones y seguro que no nos van a gustar», afirmó el presidente de la patronal.

Sin embargo, el Gobierno volvió a rechazar la posibilidad de un nuevo retraso en la edad de jubilación. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, señaló en el Congreso que entre las medidas que estudia el Ejecutivo para la sostenibilidad del sistema de pensiones no está seguir la criticada propuesta del Banco de España. «No es la opinión del Gobierno», señaló durante la sesión de control en la Cámara baja tras una pregunta de la diputada de En Comú Podem Aina Vidal, quien denunció que la política laboral del Ejecutivo tiene «a los jóvenes en paro y a los abuelos trabajando».

«La hoja de ruta del Gobierno es clara y no tiene previsto subir las jubilaciones más allá de los 67 años», trató de zanjar Báñez. La ministra volvió a insistir en que la clave para garantizar las pensiones en el futuro se encuentra en el «crecimiento y la creación de empleo». De hecho, la ministra resaltó que las cotizaciones sociales aumentaron un 4% en 2016 y que en enero se registró una recaudación de 9.459 millones, lo que supone la mayor tasa de la serie para ese mes del año.