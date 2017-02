Bruselas insiste en pedir más reformas, pero mantiene a España fuera de la UCI europea

bruselas. En lo político, el mensaje es que no hubo mensaje. Y esto, hablando de Bruselas y España es decir mucho. Ayer, en una de las grandes comparecencias económicas del año por parte de los grandes espadas de la Comisión, no se mencionó el nombre de España. Ni hubo preguntas. Y esto, en Bruselas, es decir mucho. Ahora, todo se escribe en italiano y, en menor medida, en francés. Ambas potencias siguen en la UCI económica de la UE junto a Portugal, Croacia, Bulgaria y Chipre. España, por contra y pese al año en funciones, se mantiene en planta, adonde subió el ejercicio pasado. Convive con Alemania, Holanda, Irlanda o Suecia... Benditos vecinos. Tiene desequilibrios macroeconómicos, sí, pero «no son excesivos». Eso sí, los hay y preocupantes, como evidencia el Ejecutivo comunitario en un prolijo informe sobre la situación del país que ayer desveló este periódico.

Lo que presentó la Comisión fue el llamado paquete de invierno del semestre europeo, que en la práctica no es otra cosa que elaborar un diagnóstico global y particular de cada uno de los países (27, porque Grecia no tiene) para que Bruselas publique en mayo sus temidas recomendaciones específicas. Y por lo apuntado en el 'Informe España 2017', poco o nada cambiará respecto a años anteriores: más peso del IVA en los ingresos públicos, más control del déficit de las comunidades autónomas o más dosis de reforma laboral para reducir la brecha entre fijos y temporales.

Este nuevo diagnóstico de los eurócratas comunitarios es un baño de realidad en toda regla y ponen el énfasis en alertar de lo potencialmente mejorable, que es casi todo. Es algo así como explicar cómo debería ser la economía española en un mundo ideal que ni existe ni se le espera. Ni en España ni en el resto de la UE, porque la Comisión ayer tuvo para todos. También para Alemania, ya que un duro informe critica el continuo superávit por cuenta corriente de la gran locomotora de la UE. Un hecho, lamentan, que perjudica al resto de países.

Contratación y desigualdad

Cal y arena. El de Bruselas es el relato de los peros. Sí, pero... Porque así como destacan el «robusto» crecimiento de la cuarta economía de la Eurozona y las «ambiciosas reformas estructurales» acometidas estos últimos años, también advierte de que el país sigue siendo «vulnerable» por sus desequilibrios. Destaca, por ejemplo, el elevado endeudamiento, que lejos de remitir, amenaza con dispararse a medio plazo pese a que ya ronda el 100% del PIB. «Si no se adoptan nuevas medidas, llegaría al 108% en 2027», alerta el informe. En el mejor de los casos bajaría al 102,2% y en el peor, se dispararía hasta el 117,8%.

Respecto a las cosas a corregir, se hace especial hincapié en el capítulo laboral, porque «aunque el desempleo está bajando de forma muy rápida», los puestos de trabajo creados no son los mejores. Ni en calidad, ni en duración ni en masa salarial. En este sentido, alerta del «uso generalizado de contratos temporales» que suelen «estar asociados a peores condiciones de trabajo y a un mayor riesgo de pobreza, que sigue siendo muy alto, sobre todo entre los niños».

El 'Informe España 2017' es una suerte de cajón de sastre que sirve tanto para criticar que «la ausencia de coordinación entre los servicios sociales y de empleo deja a muchos parados sin apoyo en sus esfuerzos para reengancharse al mercado laboral», como para advertir de que las grandes infraestructuras de transporte españolas no alcanzan las cuotas de uso deseadas. Nada nuevo. Y por cierto, urge al Gobierno a modificar el marco laboral de la estiba, como exige el Tribunal de Justicia.