De Guindos sugiere que España se pasó del tope de déficit el año pasado

BRUSELAS. No lo afirmó, lo sugirió, pero en política, la siguiente declaración es muy sintomática. «Vamos a ver cómo cierra en última instancia el año 2016. Mandaremos los datos a finales de marzo. Puede haber alguna variación, pero espero que se ajuste lo máximo posible a nuestro compromiso en el año 2016». Ayer, por primera vez, el ministro de Economía, Luis de Guindos, confesó que España podría volver a vulnerar los objetivos de déficit pactados con la Unión Europea. Otra vez, sí.

Lo hizo en Bruselas, a su llegada a un Eurogrupo donde sólo se habla de Grecia y la eterna revisión del tercer rescate. España hace tiempo que salió de la agenda de graves problemas comunitarios, pero eso no significa que el desajuste fiscal de la cuarta potencia del euro haya desaparecido de un plumazo. Todo lo contrario. La semana pasada saltaron las alarmas cuando la Comisión, en sus previsiones macroeconómicas de invierno, desveló que esperaba que España incumpliese el déficit de 2016, que cerraría en el 4,7% y no en el 4,6% fijado. Apenas es una décima, unos mil millones, pero el estigma no es la cantidad sino el hecho en sí mismo de volver a incumplir.

No hay que olvidar que el año pasado, la Comisión salvó políticamente a España de dos multas millonarias e históricas por su indisciplina fiscal. Y lo hizo, además, diseñando una senda de cumplimiento casi a la carta. Fue algo así como 'qué necesitas que diga para que cumplas y no volvamos a lo de siempre'. Acordaron ese 4,6% y, ahora, puede que la cifra vuelva a dispararse. «Espero que se ajuste lo máximo posible a nuestro compromiso...», señaló De Guindos en un tono algo derrotista.

La UE estima que el déficit de 2017 se desviará cuatro décimas y podría pedir ajustes de 4.400 millones

Respecto a lo que sucederá en 2017, se mostró igual de cauto y abogó por esperar a la evolución del crecimiento y la recaudación tributaria para saber si al final se cumplirá o no el 3,1% pactado. Según la Comisión, la cifra se irá hasta el 3,5%, lo que en la práctica supondría impulsar medidas de ajuste por valor de unos 4.400 millones. Bruselas todavía no las ha pedido, pero nada es descartable. «Es muy pronto», fue la coletilla empleada ayer por el ministro para esquivar las preguntas sobre qué pasará este año.

«Para 2017, la evolución de los ingresos tributarios está siendo positiva. Tenemos un presupuesto prolongado, más las medidas de actualización del Impuesto de Sociedades. Es muy pronto para decir que vamos a incumplir el objetivo (...) El compromiso del Gobierno español es cumplirlo, evidentemente, y estoy convencido de que vamos a ir hacia una convergencia hacia el 3,1%», matizó. Para lograrlo, la gran baza se llama crecimiento, que lo haga a un nivel suficiente para que este desfase quede corregido. Bruselas cree que lo hará al 2,3% en 2017; el Gobierno, por contra, opina que lo hará al menos al 2,5%.