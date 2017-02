Hasta 70 municipios piden poder utilizar su superávit

madrid. Los datos fiscales de los ayuntamientos siempre son los más amables en la senda de estabilidad. De hecho, las corporaciones locales en su conjunto no tienen que afrontar un déficit -como le ocurre al Estado, las comunidades autónomas y la Seguridad Social-. Todo lo contrario. Este subsector disfruta de un superávit que desde 2012 se sitúa alrededor del 0,5% del PIB. Una cifra a la que se aproximarán de nuevo en 2016. Sin embargo, los municipios no pueden consumir su saldo positivo porque se lo impide la regla de gasto (limita el incremento presupuestario). Por ese motivo, hasta 70 alcaldes de distintas ciudades -algunas tan representativas como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, La Coruña o Valladolid- firmaron ayer una declaración en la que reclamaron al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, poder recurrir al «endeudamiento como instrumento complementario para la financiación». Eso sí, se comprometen a que la deuda no supere el 3% del PIB.

Además, estos alcaldes reunidos en Valencia en una jornada sobre municipalidad, también defendieron por flexibilizar la regla de gasto para poder «disponer libremente» de los superávits «siempre que no supere los límites de morosidad y deuda financiera» fijados por la ley. De hecho, piden que la regla de gasto se aplique «únicamente en caso de vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera». Esta declaración será remitida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y al Ministerio de Hacienda.

En cualquier caso, no es la primera vez que los municipios hacen esta petición al Gobierno. Es más, Montoro ya se comprometió a revisar la regla de gasto para adaptarla a la nueva situación económica. Sin embargo, parece difícil que Hacienda permita a los municipios usar todo su superávit porque es una herramienta que le sirve al Gobierno para compensar los desfases del déficit en otras administraciones.