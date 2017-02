Los estibadores desconvocan la huelga ante la oferta de diálogo de Fomento

madrid. Los sindicatos de estibadores no secundarán la huelga convocada en los puertos para la próxima semana, los próximos días 20, 22 y 24 de febrero, ante la propuesta del Ministerio de Fomento de retrasar la aprobación de la reforma de la estiba para dar oportunidad de nuevo a la negociación.

«Los sindicatos no ejercerán su derecho de huelga», indicaron anoche en un comunicado Coordinadora de Trabajadores del Mar, el principal sindicato del sector, junto con CC.OO., UGT y CGT que, no obstante, no desconvocaron oficialmente los paros.

«Falta por confirmar, para dar por desconvocada la huelga, la disposición de las empresas a la negociación», matizan los sindicatos. Por el momento, la patronal del sector Anesco respondió al Ministerio con un comunicado en el que aseguró «disposición al diálogo» y a colaborar para abordar el cambio del sector.