El Gobierno revisará las bonificaciones de la Seguridad Social para saber cuáles funcionan

madrid. El Gobierno llevará a cabo una revisión de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que hay en marcha como parte de sus líneas de actuación para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Así lo dejó caer ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante una jornada de debate sobre el sistema público de las pensiones. «Es algo que ya está encima de la mesa del diálogo social», explicó Báñez, quien precisó que esto no significa que «se vayan a eliminar», sino que se analizará cuáles funcionan y cuáles no, porque -admitió- «hay algunas que son un peso muerto y no sirven para crear empleo».

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, puso cifras a lo que estas reducciones a las cotizaciones o bonificaciones suponen a las arcas del Estado: 3.000 millones al año, la misma cantidad que se ha mantenido entre 2008 y 2011.