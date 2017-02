La AIReF aconseja a las comunidades una «retención de crédito» de 2.000 millones

El cumplimiento del déficit autonómico en 2017 dependerá de la actualización de los recursos del sistema de financiación. Así lo estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe sobre los presupuestos regionales publicado ayer al afirmar que si las entregas a cuenta que realiza el Estado a las comunidades se mantienen en un nivel similar al de 2016 por la prórroga presupuestaria la previsión de cumplir con el objetivo del 0,6% fijado para la administración autonómica pasaría de «factible a improbable».

De momento, el Ministerio de Hacienda descarta revisar esas transferencias al vincular los mayores recursos por el incremento de los ingresos tributarios a la aprobación de unos nuevos Presupuestos. Sin embargo, todas las comunidades salvo Canarias y Baleares han elaborado sus cuentas públicas contando con esos importes extra. Por este motivo, la Autoridad Fiscal recomienda a las comunidades adoptar «retenciones de crédito» por valor de unos 2.000 millones de euros, que es la previsión de recursos por la actualización de la financiación que no se ha producido todavía. Según fuentes del organismo, este mecanismo es «una fórmula contable» simple que, a diferencia de los acuerdos de no disponibilidad, no requiere la aprobación en el consejo de gobierno de cada comunidad y además es de carácter «reversible». Es decir, que esas cantidades retenidas pueden utilizarse en cuanto se reciban los fondos.

El déficit de La Rioja, «factible»

En este sentido, el organismo que dirige José Luis Escrivá estima que ocho comunidades autónomas tendrán dificultades para cumplir el objetivo de déficit de 0,6% este año. En concreto, considera «muy improbable» que puedan lograrlo Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia. Y ve «improbable» los casos de Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y la Comunidad Valenciana. El resto de regiones se dividen entre «factible» (Asturias, Madrid y La Rioja), «probable» (Andalucía, Baleares y Galicia) y «muy probable» para Canarias. Además, aunque País Vasco y Castilla y León aún no han presentado Presupuestos estiman que ambas comunidades están en el margen para cumplir.

En cualquier caso, la AIReF considera que el déficit autonómico, incluso con una actualización de las entregas a cuenta, se situará en el 0,7% este ejercicio, una décima superior al límite fijado. Un escenario que empeoraría en caso de que finalmente no se actualice los recursos que reciben las comunidades por el sistema de financiación. En esa circunstancia, la AIReF estima que el desfase frente al objetivo sería de dos décimas adicionales. Pese a todo, desde la Autoridad Fiscal recuerdan que se pueden actualizar las entregas a cuenta aunque los Presupuestos estén prorrogados si el Gobierno aprueba una ley para ello. Sin embargo, parece poco probable debido a que el Ejecutivo quiere presionar a la oposición, especialmente al PSOE, con la congelación de la financiación para lograr su respaldo en los Presupuestos.

Por otra parte, la Autoridad Fiscal también pide al Ministerio de Hacienda que utilice las medidas preventivas para que las comunidades cumplan el déficit. Así, aconseja que active la «formulación de advertencia de riesgo de incumplimiento» que contempla la Ley de Estabilidad a Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia para solicitarles la remisión de una «planificación plurianual». Asimismo, reclama «reflexionar y debatir» sobre una revisión de la regla de gasto.