Fomento ve «prácticamente imposible» llegar a un acuerdo para rescatar las radiales

madrid. El Ministerio de Fomento ya ve «prácticamente imposible» que el 'rescate' de las ocho autopistas en quiebra se aborde mediante un acuerdo con los acreedores de las vías, que soportan una deuda de unos 3.200 millones. «Desde el principio dijimos que el acuerdo era muy difícil y, en este momento, ya estamos en la fase de que es casi imposible», reconoció ayer Íñigo de la Serna. No obstante, la consecución o no de un acuerdo con los acreedores no altera el hecho de que Fomento tenga que irse quedando con las autopistas, una vez que se vayan viendo abocadas a la liquidación en los procesos concursales en que están inmersas desde 2012. El Ministerio ya tiene mandato judicial para asumir la gestión de dos radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, antes de julio. Otras dos vías están ya también en liquidación, la M-12 Eje Aeropuerto de Madrid y la Ap-36 Ocaña-La Roda.