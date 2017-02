De la Serna ve «prácticamente imposible» un acuerdo sobre radiales en quiebra

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado este lunes que ve "prácticamente imposible" alcanzar un acuerdo con las entidades financieras tenedoras de la deuda de las autopistas de peaje en quiebra, cuya titularidad, ha recordado, volverá a revertir al Estado.

"Es muy difícil, desde el principio hemos dicho que es muy difícil y estamos ya casi en la fase de imposible. Hemos pasado de muy difícil a prácticamente imposible el acuerdo", ha dicho el ministro en una entrevista en RNE.

El titular de Fomento ha explicado que el Gobierno puede alcanzar un acuerdo siempre que se sitúe "en unos términos beneficiosos para la Administración General del Estado", que son aquellos en los que el coste para las arcas públicas sea inferior al que se produciría si se deja que el procedimiento judicial llegue a establecer la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

"Si el acuerdo se sitúa por debajo de las expectativas de lo que puede ser la RPA, nosotros estamos dispuestos a ello. No hemos conseguido ningún avance, sabíamos que era una cuestión muy difícil", ha añadido. Mientras tanto, ha explicado, siguen con "la hoja de ruta" para facilitar que "en el momento que se liquiden las empresas, la autovía pueda seguir funcionando".

Ha insistido en que el rescate no se produce, ya que el Estado no está interviniendo para hacerse con la infraestructura, sino que ésta "revierte al titular, y el titular es el Ministerio de Fomento", que tiene entonces que gestionarlas. "Haya o no haya negociación, lleguemos o no a acuerdo ,tenemos que hacerlo si o si", ha concluido.