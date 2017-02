DIVIDENDOS Y SEGUROS DE PRIMA ÚNICA

Los ahorradores/inversores más conservadores se esfuerzan por buscar alternativa a los productos bancarios tradicionales y a la renta fija. En los últimos días se han fijado en el aumento de los dividendos por parte de las empresas cotizadas como una fórmula para sustituir las aportaciones periódicas de capital que lograban con la renta fija.

En España, el reparto de dividendo es santo y seña del mercado bursátil, no en vano es una de las Bolsas que mayor rentabilidad por dividendo ofrece del planeta. Sin embargo, los ahorradores no deberían confundirse poniendo todos sus huevos en la cesta de las compañías más generosas. Los dividendos aportan un valor añadido a las carteras, pero ya no está tan claro, como en el pasado, que ese tipo de valores sean los que menor riesgo tienen. Ahora, algunos valores bancarios son los reyes de la volatilidad y entre las acciones que reparten más dividendo se encuentran algunas de las que inspiran menos confianza.

Los ahorradores están prestando también una creciente atención a los productos de seguro y más concretamente a los seguros de prima única. A través de ellos, el sector asegurador ha encontrado la forma de quitar clientes a los bancos, ofreciendo una cierta rentabilidad a cambio, naturalmente, de asumir un cierto riesgo. El líder del sector asegurador español ha colocado un 60% más de primas únicas en el 2016 que el año anterior. Ninguna tontería en los tiempos que corren.