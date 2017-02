CEOE afirma que las grandes empresas tributan un 19,2%

madrid. «No puede ser que las pymes paguen un 18% y los grandes grupos un 7%. Eso no se entiende». Con esas palabras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicaba en su última comparecencia en el Congreso las medidas aprobadas por el Gobierno en el Impuesto de Sociedades para ensanchar las bases imponibles de las multinacionales. Sin embargo, el mensaje no ha gustado nada en el sector empresarial hasta el punto de que la CEOE publicó ayer un informe para desmentir esa baja tributación. Aunque en el documento 'Ingresos y Empresas' no se hace mención expresa al titular de Hacienda, reconocen que «en los últimos tiempos» se insiste en que el gravamen soportado por las grandes empresas «no llega al 8%». Unas afirmaciones que la patronal consideran contrarias a la realidad y «profundamente injustas». En su opinión, sólo buscan «poner a las empresas en el disparadero de manera interesada para intentar justificar subidas de la imposición empresarial». Un nuevo dardo, sin citarlo, a la decisión de Hacienda de subir los ingresos de Sociedades en 4.650 millones.

La CEOE reconoce que el informe de recaudación de la Agencia Tributaria de 2015 recoge para los grupos consolidados (grandes empresas) un tipo efectivo sobre resultado contable del 6,9% frente al 13,9% de las pymes. Sin embargo, explica que ese criterio «no es correcto» y que la referencia debería ser el tipo efectivo sobre base imponible que se sitúa en el 19,2% para los grupos consolidados y el 22,5% para las pymes, según Hacienda.

Según la patronal el motivo que minora el resultado contable son los ajustes por consolidación (la contabilidad de la empresa cabezera asume los resultados de las distintas sociedades que forman el grupo). También influye en ese polémico dato del 6,9% la exención por doble imposición. Es decir, los beneficios obtenidos en otros países y que hayan tributado allí están exentos en España cuando se traigan en forma de dividendos. La CEOE resalta que esta medida afecta especialmente a las grandes compañías porque son las que tienen una mayor presencia internacional. «Las empresas del Ibex facturan más del 50% en el extranjero, llegando a ser del 98% en algún caso destacado». De hecho, la patronal va más allá y dice que si se compararan los beneficios totales y la tributación total (en España y el extranjero) las empresas del Ibex tendrían un tipo del 21%. Además, rechaza la acusación de que los problemas de ingresos públicos se deban a la baja recaudación en Sociedades -es la mitad que en 2007-, porque consideran ese año «excepcional».