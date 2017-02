«A los alojamientos turísticos ilegales hay que aplicarles la legislación»

La proliferación de apartamentos turísticos ilegales preocupa mucho al sector.

Vivimos en un Estado democrático y de derecho y no puede haber nada ilegal. Con los apartamentos ilegales lo que hay que hacer es aplicarles la ley en materia de fiscalidad, de seguridad social, etc. No cabe un comportamiento ilegal en España permitido por la administración.

¿Qué le parecen al Gobierno plataformas como Airbnb?

Sabemos que es un movimiento que se usa cada vez más y que hay que regularlo con precisión. Hay que hacer cumplir las normas como cualquier otra actividad. Si es una actividad alojativa por medio de una plataforma tiene que reunir los requisitos de seguridad, fiscalidad y empleo que cualquier otra actividad alojativa.

¿Considera que está suficientemente bien regulada?

La regulación es muy importante, pero no basta con sacar una norma. Hay que luchar por el marco regulatorio adecuado, por los instrumentos de control y por una cultura en la cual todos los españoles velemos por el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas.

¿El Gobierno va a tomar alguna medida?

La ordenación en materia turística es una competencia autonómica. Al Estado no se le puede pedir que supla a una comunidad autónoma. Eso es inconstitucional. Al Estado le puedes pedir que armonice, que se reúna con las comunidades... Pero no que regule en sustitución de las comunidades.