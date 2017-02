El Gobierno ya no puede vetar la medida por impacto presupuestario

Uno de los ases bajo la manga que tiene el Gobierno para frenar iniciativas parlamentarias ahora que no disfruta de una mayoría absoluta es el veto alegando un impacto presupuestario negativo. Algo que ya ha utilizado, por ejemplo, para impedir una mayor revalorización de las pensiones. Sin embargo, este polémico recurso no podrá utilizarlo ya en la proposición sobre la renta mínima porque ha expirado el plazo. En concreto, el artículo 126 del Reglamento del Congreso especifica que en el momento en el que la Mesa de la Cámara Baja acepta una iniciativa debe remitirla al Gobierno para que «manifieste su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios». El mismo artículo explica que si transcurren 30 días «sin que el Gobierno hubiera negado expresamente su conformidad» la proposición será sometida a Pleno.

En este caso concreto, la Mesa remitió la iniciativa al Ejecutivo el pasado 9 de septiembre y, en ausencia de veto, fue debatida ayer en el Pleno. Por tanto, a pesar de que la propuesta tiene un coste de 12.000 millones y de que el PP la criticara por su impacto económico, la opción del veto no sería ya posible, como confirman también fuentes del PSOE.