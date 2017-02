El BBVA y otros grandes valores frenan el repunte del Ibex-35

Sesión de más a menos en el Ibex-35 después de cuatro jornadas consecutivas de caídas. El indicador español comenzaba la jornada recuperando los 9.400 puntos, pero a medida que fueron pasando las horas, fue perdiendo niveles para terminar el día prácticamente en tablas, con un avance del 0,17%, para dar un último cambio en los 9.330,80 puntos. El selectivo español fue de los peores de Europa, sólo por detrás del PSI-20 de Lisboa, que se dejó un 0,16%. El Dax alemán y el Cac 40 francés encabezaron los ascensos, con ganancias de un 1,08% y del 0,96%, respectivamente. El Ftse Mib de Milán se apuntó un 0,81%.

El Ibex-35 se quedó atrás debido a que BBVA se fue viniendo abajo también tras la presentación de sus resultados de 2016. Aunque su primera acogida a los números fue alcista, a partir de las diez de la mañana se vino abajo, para terminar el día con un descenso que rondó el 1,39%, aunque llegó a caer un 2% en lo peor de la jornada. Además, hubo otros de los grandes valores que terminaron en rojo: Iberdrola cedió un 0,79%, mientras que Telefónica se dejó un 0,36%, e Inditex, un 0,02%. Entre los peores, Enagás, Gas Natural y el Popular, que perdieron más de un 1%.

Cellnex fue el mejor, con una subida del 6,31%. A continuación se colocó IAG, con un avance del 3,14%. Gamesa, Dia, ArcelorMittal y Mapfre se anotaron más de dos puntos porcentuales. Entre los mejores, varias entidades financieras, con Bankinter, el Sabadell y el Santander anotándose un 1,53%, un 1,29% y un 1,11%, respectivamente.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, no hubo un valor más rentable que Cellnex. Después se colocaron Azkoyen, Parques Reunidos y Dominion, que avanzaron más de cuatro puntos porcentuales. En rojo, Quabit fue el peor, con un descenso del 8,90%. Vidrala, Coemac, GAM y Amper se dejaron más de tres puntos porcentuales.

En el Eurostoxx 50, Siemens encabezó los ascensos, con el 5,63%, seguido de Deutsche Bank, que se anotó un 4,30%. En rojo, Essilor, Engie y BBVA fueron los peores, con pérdidas de más de un 1%.

A la tenue subida del Ibex-35 y al debilitamiento de los números verdes del resto de indicadores europeos influyó una apertura de la Bolsa de Nueva York que no fue tan sólida como habían anticipado los indicadores de futuro, y eso que Apple registraba la mayor subida desde julio después de presentar sus resultados. Ello porque, por una parte, los inversores estaban pendientes de lo que diría la Reserva Federal norteamericana al término de su reunión ordinaria de política monetaria. No es que pensaran que los tipos de interés fueran a subir hoy (era imposible, puesto que no está prevista comparecencia de Janet Yellen tras su final), pero sí pistas respecto a los próximos movimientos. En este sentido, es posible que sea más agresiva de lo esperado, a la vista de la potente creación de empleo que reflejó la agencia de empleo ADP respecto al mercado de trabajo: de acuerdo con ella, se habrían creado 246.000 puestos en enero, por encima de los 168.000 esperados por los analistas. Es un aperitivo del informe oficial que conoceremos el viernes.