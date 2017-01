Qué estrategia adoptar para sortear la guerra comercial de Donald Trump

Donald Trump, en la primera semana que lleva en la Presidencia, ya ha cumplido alguna de sus promesas. En lo que a la economía concierne, ya ha sacado a su país del Tratado Transpacífico. El mercado no se lo tomó bien: el lunes, al conocerse la noticia, cayeron las Bolsas, subieron los bonos, el dólar se depreció y el oro ganó posiciones.

Ahora bien, ante la primera, y muy fugaz, reacción, ¿conviene una estrategia defensiva 'ad hoc' para un mundo con menos libertad comercial y, por tanto, menor crecimiento, aunque las Bolsas hayan vuelto a subir con fuerza? Robert Wescott, ex asesor de Bill Clinton y colaborador de Pioneer, piensa que las subidas de los índices reflejan solo las buenas noticias (más crecimiento y mejores beneficios), pero no consideran los riesgos, el mayor de los cuales es la posibilidad de una guerra comercial en la que el foco principal es China.

Antonio Zamora, de Ahorro Corporación, señala que la aplicación de las medidas más extremas anunciadas por Trump respecto al comercio internacional (aranceles del 45% a China y del 35% a México) conducirían casi necesariamente a una guerra comercial con ambos países. «La consecuencia para todos sería menor crecimiento y productividad, con mayor inflación. En general, los flujos comerciales se asocian al aumento de la inversión y la productividad, por lo que las trabas al libre comercio acaban resultando globalmente empobrecedoras», explica. Por estas consecuencias cree que las medidas no se llevaran a efecto. Pero los expertos de Amundi señalan que la ralentización del comercio mundial es estructural, aunque ahora intervengan presiones proteccionistas derivadas del rechazo a la globalización.

¿Una vuelta a los refugios? En opinión de Zamora, «si el proteccionismo se convirtiera en el tema principal del mandato de Trump, los riesgos para el crecimiento y la estabilidad geopolítica podrían justificar una nueva oportunidad para activos refugio como la deuda pública de Estados Unidos, el oro y el yen». Pero este experto matiza: «Consideramos que seguirán pesando más las expectativas reflacionistas asociadas a los posibles recortes de impuestos y de un mayor gasto en infraestructuras, que perjudican a la deuda pública y benefician a la renta variable cíclica».

Con ello coincide Henrik Lumholdt, de Inversis, que opina que el proteccionismo incrementa el coste de las importaciones, lo que eleva la inflación, y ello terminaría mandando sobre las posibles consecuencias negativas para el crecimiento. Por eso, opina que la renta fija no saldría ganando de esta situación. Únicamente, la de alto rendimiento. Ante eso y como refugio, Fernando Hernández, de Andbank, propone el oro. Hacerlo mediante un fondo cotizado (ETF) ante un escenario inflacionista sería una buena opción.

¿Qué ocurriría en el mercado de divisas? Según Philippe Ithurbide, de Amundi AM, el 'Border tax adjustment', es decir, el impuesto de sociedades de EEUU a las importaciones para dejar exentas a las exportaciones tendría un efecto equivalente a depreciar el dólar en un 15% en términos de competitividad para las firmas americanas. Sin embargo, provocaría una fuerte apreciación del dólar por sí mismo, dado que también tendría un efecto muy inflacionista al encarecer las propias compras estadounidenses. Es una medida rodeada de gran controversia pero, ¿es acorde con los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC)?

El analista financiero Juan Ignacio Crespo, respecto a las divisas, atisba un acuerdo para mantener un dólar débil frente a un euro, un yen y un yuan al alza. A cambio podría aplicar unos aranceles más bajos.

Zamora comenta que si bien la mayoría de medidas propuestas por Trump tienden a favorecer la apreciación del dólar, éste se encuentra relativamente sobrevalorado y a la nueva Administración no le interesa una divisa fuerte, por lo que espera una aplicación diluida del programa político original. En definitiva: no anticipa que el euro consolide niveles por debajo de la paridad frente al dólar.

¿Y en Bolsa? David Kohl, de Julius Baer, pone de relieve el hecho de que el 'America First' de Trump esté teniendo esta respuesta 'constructiva' en la Bolsa y explica que se debe a que se está quedando con su efecto 'reflacionista'. El crecimiento económico, y no sólo el que muestra Estados Unidos sino también el de las principales economías europeas, es un contrapeso de los riesgos que se vinculan a la nueva administración americana, dice Fernando Hernández.

Eso es lo que sostiene a las Bolsas. Por eso piensa que es prematuro adoptar estrategias de protección. «Hay cosas que se pueden hacer a nivel profesional, como comprar opciones 'put' que ahora, con la volatilidad en mínimos y Wall Street en máximos, salen baratas. Pero no vendería. Los mercados no tienen siquiera fuerzas para consolidar: en cuanto caen un poco, los inversores vuelven a comprar. Habría que estar con la mosca detrás de la oreja si los índices se van un 10% o un 15% por encima de estos niveles. Pero ahora es prematuro protegerse», explica Hernández. «Podría tener sentido apostar por compañías más nacionales o por mercados más cerrados, pero lo cierto es que los grupos más globales van a presentar buenos resultados. Por eso no me pondría aún en la tesitura de salir de lo que está yendo bien», añade.

Para quien quiera ir haciendo la cartera a un mundo proteccionista, Lumholdt señala que se verían perjudicadas las compañías importadoras, como las que venden bienes de consumo, así como las ligadas a las nuevas tecnologías. Pero cree que las empresas que producen y venden localmente pueden verse favorecidas.

¿Y en otras áreas geográficas? Hay quien ha apuntado que China, Europa o Japón pueden salir ganando ante el repliegue comercial americano. Al menos, como destacan desde Julius Baer, tras su giro hacia el consumo doméstico frente a la industria exportadora -en la que se enfocaba antes- el gigante asiático está algo más protegido frente a un 'shock'. Pero en su contra está que el resto de Asia ve a China como una amenaza. En cuanto a Japón, puede hacerle vulnerable su recuperación a costa de las exportaciones y un yen débil.

¿Y Europa? Morgan Stanley señala posibles ganadores y perdedores de las políticas de Trump, incluidas las comerciales. Entre los primeros, Shire, Roche, ArcelorMittal, Aegon, AXA, Allianz, Deutsche Telekom, LVMH o Burberry. Entre los segundos, Adidas, Electrolux, Eni, Total, BMW, Renault o Volkswagen.