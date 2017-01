El precio de la electricidad alcanza hoy el nivel más alto del año

Pues todo junto no se puede.

Pues razón tiene alber. Queremos que la luz sea baratísima , no tener una central nuclear en toda España para tener que comprar electricidad a Francia de sus centrales nucleares y hacemos huertos solares y aerogeneradores subvencionados de tal forma que el estado se endeudó con las eléctricas para su construcción y ahora se esta pagando en la factura aquel ataque ecolimpio que nos dio .

Si no queremos centrales nucleares es lo que hay, señores. No podemos depender del sol, el vieno y el agua. Nadie quiere las nucleares, pero estamos pagando el cierre de Garoña. Como dicen en mi pueblo, ajo y agua.

Según el ex ministro Soria con el decreto que aprobaron no iba a subir la luz y está pasando todo lo contrario

No hagan números, PPsoe están actúan curiosamente siempre a favor de la energéticas., que casualidad. Disfruten de lo votado

A mi esto como que me da igual, a mi me importa que no benga Venezuela y que españa se rompe y asi lo hago saver con mi voto.