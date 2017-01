La política fiscal toma el relevo a la monetaria

La economía mundial se encuentra estancada. Los estímulos de la política monetaria ya no son efectivos y ha llegado el momento de la política fiscal, según el primer informe 'Panorama económico y sectorial 2017' del recién estrenado Servicio de Estudios de Mapfre. Ahora el crecimiento económico reaccionaría mucho más a los impulsos fiscales, lo que «abre una oportunidad sin precedentes para la política fiscal». No obstante, el director general del Servicio de Estudios de Mapfre, Manuel Aguilera, matizó que no todos los países que pongan en marcha políticas fiscales expansivas tendrán los mismos efectos. En todo caso, «la mayor parte de los países desarrollados están adoptando una visión que se aleja de la austeridad y transita a una política fiscal laxa». Asi, la administración Trump proyecta incrementar el gasto público militar y en infraestructuras y su impulso fiscal puede llegar a ser del 2,5% del PIB y aportar 0,35 puntos porcentuales adicionales al crecimiento durante 2017 y 2018. Europa cuenta con el Plan Juncker de inversión en infraestructuras.

En cuanto a España, el informe pronostica que el PIB crecerá este año el 2,4% y el 1,9% en 2018. Espera una desaceleración paulatina de la demanda doméstica, ya que los menores crecimientos de la renta moderarán el consumo y el ahorro hasta niveles anteriores a 2016. A pesar de ello, las vulnerabilidades de la economía española se seguirán corrigiendo: la tasa de paro bajaría este año al 17,1 y al 16% el año que viene y las familias continuarán desapalancándose. Los principales desequilibrios se centrarán en las cuentas públicas, siendo el déficit por cuenta corriente y la deuda pública los principales obstáculos para medidas expansivas.

Aunque no se espera que el BCE suba los tipos de interés, la normalización monetaria europea llegará, según los expertos, a mediados de 2018, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos realizará dos o tres subidas este año -de entre 50 y 75 puntos básicos- y a un ritmo mayor en 2018 hasta que los tipos alcancen lo que se considera su equilibrio, el 2,75%.