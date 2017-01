El Ibex-35 pierde los 9.400 puntos sobre los que se movía desde el día 2 de enero

El selectivo español sufrió ayer oscilaciones durante toda la sesión, pero también se le notó cierta resistencia a perder los 9.400 puntos, aunque al final no ha logrado mantenerlos. Al cierre daba un último cambio en los 9.394 puntos, lo que supone un descenso del 0,16%.

CLAVES DE LA SESIÓN La jornada: El Ibex-35 cerró la sesión con un descenso del 0,16%, para dar un último cambio en los 9.394 puntos. Ascensos y descensos: Popular encabezó los ascensos, con una revalorización del 6,65%. En rojo, los peores fueron Acerinox y ArcelorMittal, con pérdidas alrededor del 1,6%. Divisas: El euro ganó posiciones frente al billete verde: al cierre superaba el nivel de 1,07 unidades.

El selectivo español tenía mucha peor pinta hasta poco antes de la una de la tarde que a partir de ese momento, cuando ha ido recuperando posiciones, aunque no le ha servido para salvar una cota que no abandonaba desde el 2 de enero. De todas maneras, el Ibex-35 no fue de los peores del día. El que más cayó fue el Ftse 100 británico, con un descenso del 1,46%. Después se colocó el Cac 40 francés, que retrocedió un 0,46%. El Dax alemán, por su parte, cedió un 0,13%. Pero en verde terminaron tanto el Ftse Mib de Milán como el PSI-20 de Lisboa, que se anotaron un 0,25% y un 0,46%, respectivamente.

La pequeña mejora del tono del mercado a última hora quizás tuviera que ver con lo que ocurría en el Reino Unido. Así, aunque la primera ministra Theresa May es partidaria de una salida total del mercado único europeo aunque manteniendo el mejor acceso posible a él, es decir, con la negociación de un acuerdo comercial bilateral, al final será el Parlamento el que tenga que aprobar los términos del 'brexit', lo que da ciertas esperanzas a quienes creen que finalmente no habrá 'brexit' o a quienes consideran que será un 'brexit' blando. Ello fue lo que provocó un fuerte repunte de la libra con respecto al dólar: avanzaba al cierre un 2,7% para cambiarse por 1,2373 unidades cuando hace apenas unas horas estaba en peligro la cota de 1,20 unidades. Se trata de la mayor apreciación desde el año 2008.

Ello tuvo efectos en las Bolsas. Por un lado, vimos una acentuación de las pérdidas en el indicador selectivo británico, en el Ftse 100, hasta superar el 1%, en el que cotizan en mayor medida las multinacionales exportadoras, a las que viene mal una apreciación de la moneda. En cambio, el Ftse 250, en el que cotizan las compañías de tamaño mediano y de orientación más doméstica, registraba una caída mucho menor, de apenas un 0,4%.

Mientras tanto, en el mismo mercado de divisas, el euro avanzaba un punto porcentual frente al billete verde, para superar la cota de 1,07 unidades, un nivel que no rebasaba desde el 8 de diciembre.

Debilitamiento del dólar contra la libra y contra el euro, pues, y también contra el resto de monedas importantes: el US Dollar Index retrocedía un 0,72%. Ello, apenas tres días antes de la toma de posesión de Donald Trump. Se consideraba que su Gobierno tendría que ser bueno para el dólar, pero últimamente éste se está replegando. Pero es que el presidente electo acaba de apuntar que le parece que el billete verde está demasiado fuerte en parte porque China mantiene su divisa en niveles bajos.

Y este último fenómeno viene acompañado también de una caída de las rentabilidades de los bonos, especialmente de la del americano: el interés de los títulos estadounidenses a diez años retrocedía desde niveles cercanos al 2,40% hasta el 2,33%, un nivel que no se veía desde finales del mes de noviembre.