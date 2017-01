Román Palacios es el presidente de la Asociación Riojana de Empresas Familiares de La Rioja y ha sido nombrado este mes de diciembre nuevo vicepresidente de la Fundación Riojana para la Innovación.

¿De qué forma se relaciona una empresa familiar con la innovación?

De igual forma a una empresa que no sea familiar. Al final ser o no ser una empresa familiar nada tiene que ver con el tamaño, hay empresas familiares grandes y medianas y pequeñas. Que una empresa sea innovadora tiene que ver con la voluntad de sus directivos. Si son innovadores, la empresa, familiar o no, será innovadora. Aunque sabemos que la innovación es un hecho obligatorio dentro de cualquier organización que sea tener un futuro por delante. Con la innovación proyectamos el futuro.

Por tanto, resulta fundamental.

Sin ningún genero de dudas. Si algo ha demostrado la crisis es que las empresas que ha sido innovadoras han tenido más continuidad que las que han seguido como hasta hace unos años, que han acabado desapareciendo. Para cambiar el presente se necesitan hacer cosas diferentes, y es la innovación la que permite generar el movimiento necesario para generar esos cambios. Y la FRI lo que está logrando es poner en común las sinergias riojanas para en favor de la innovación.