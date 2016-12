Con qué grandes compañías se ha ganado más en Bolsa este año

El balance del año es bastante mixto en las Bolsas. Encontramos resultados muy diferentes según los países de los que hablemos, en función de los sectores en los que nos fijemos e incluso de los valores. En cuanto a estos últimos, ¿cuáles han sido los más rentables? ¿Por qué lo han hecho tan bien en el año? ¿Les queda potencial con vistas a los próximos meses? En España destacan las compañías ligadas a las materias primas. En Europa, el gran ganador es un valor ligado al consumo, mientras que en Estados Unidos, dos empresas se disputan hasta el último momento el liderazgo: Caterpillar y UnitedHealth.

LAS CATEGORÍAS DE FONDOS MÁS RENTABLES En el ránking de los fondos de inversión, las categorías más rentables son de renta variable y, dentro de ellas, las que sobresalen son las que apuestan por las Bolsas de Brasil y Rusia, con ganancias medias de alrededor de un 56%. Son dos países que han registrado un importante giro en su situación económica y que se han visto favorecidos, además, por la recuperación del precio de las materias primas, especialmente del petróleo. Pero, inmediatamente después, se encuentran los fondos que apuestan por compañías ligadas al oro y al resto de metales preciosos, con una subida del 50%. Y, a continuación, los que invierten en mineras y en empresas energéticas, con avances de un 45% y de un 32%, respectivamente, aupados por el rebote del precio del petróleo. Los productos especializados en la Europa emergente han recibido el impulso de Rusia y han logrado ganar, de media, un 28%, mientras que los latinoamericanos, con la inyección brasileña, se han apuntado un 27%. Los primeros productos estadounidenses que nos encontramos son los que apuestan por las compañías de pequeña capitalización. Aunque, entre los mercados occidentales, el mejor es el noruego. Los peores productos han sido los que invierten en biotecnología, con una caída del 15%, seguidos por los especializados en acciones portuguesas, que caen un 14%.

ArcelorMittal más que duplica su valor en Bolsa. Rubén de la Torre, de Andbank, explica que, en parte, la subida se debe al fuerte castigo de primeros de año. Cuando marcó mínimos, cotizaba a 0,2 veces su valor en libros por la fuerte caída del acero, pero éste, desde febrero, ha más que triplicado su precio. Según Juan José del Valle, de Dif Broker, también le ha favorecido que las expectativas inflacionistas se hayan acentuado tras el triunfo de Trump. Además, la compañía puso de su parte al resolver las dudas financieras con una ampliación de capital. ¿Conserva potencial? Para Rubén de la Torre, depende de lo que haga el acero. Para Del Valle, también de que se cumplan las expectativas despertadas por Trump. Este experto añade que, técnicamente, se enfrenta a una resistencia importante en los 8 euros. De la Torre añade que para los próximos meses, la apuesta podría ser una táctica comprando a 6 euros y vendiendo cuando se acerque a los 8 euros.

Acerinox, algo más rezagado. Según Del Valle, se enfrenta a una resistencia importante en los 13 euros. Para De la Torre, puede tener algo de potencial, puesto que cotiza por debajo de la media de los últimos años. Jaime Sémelas, de Value Tree, apunta que varias razones explican su subida este año: las medidas antidumping en Europa y en EE UU contra China, el triunfo de Trump y la subida del níquel. Según Sémelas, estas cuestiones se empezarán a mostrar en las fundamentales en 2017. «El problema es que todo esto puede estar ya metido en las perspectivas del mercado», comenta Sémelas. Por eso, para que las acciones sigan al alza, deberíamos ver subidas de precios y demanda en Europa, algo no descartable, pero sin que sean agresivas. En EE UU es algo más posible, por su mayor crecimiento, y en menor medida en Asia, una posibilidad remota. Así, para Sémelas, «a estos niveles, si tuviera una posición, no la vendería, pero tampoco la elevaría».

Repsol, a lomos del petróleo. La petrolera se ha beneficiado del repunte del barril, que ha pasado de los menos de 30 dólares a los 56 actuales. Según explica De la Torre, tras la compra de Talisman, Repsol está más expuesta al negocio de exploración y producción, lo que primero la castigó y luego la ayudó a remontar. Pero, según Antonio Aspas, de Buy & Hold, a la empresa también le ha favorecido haber realizado un fuerte ajuste de costes que le hace tener una generación de caja positiva a estos niveles de crudo. Según precisa De la Torre, frente a otras compañías de su tamaño, como Eni o Statoil, Repsol cotiza con prima, pero ésta puede justificarse por su negocio de refino. De la Torre, aunque sigue viendo bien al grupo español mientras el crudo se mantenga en estos niveles o suba, prefiere otras empresas del sector, como Total o Royal Dutch.

Adidas gana por goleada en Europa. Como recuerda Miguel Jiménez, de Renta 4, Adidas fue el peor valor del Dax alemán en 2014, después de reconocer que no sería capaz de cumplir con sus objetivos. A partir de ahí, el equipo gestor ha dado la vuelta por completo a la compañía. Y, como señala Aspas, ha gustado el relevo en la cúpula: en enero, se anunciaba la sustitución del que ha sido su consejero delegado desde 2001, Herbert Hainer, por Kasper Rorsted, que asumió el cargo en octubre. Este año, señala Aspas, la empresa ha desarrollado una política comercial más agresiva, que ha hecho que recupere cuota frente a sus competidores (Nike y Under Armour) en EE UU. A De la Torre lo que no le gusta es la valoración de la compañía, que tiene un per de treinta veces. Ello aumentará la exigencia del mercado con los ritmos de crecimiento de su beneficio.

UnitedHealth y Caterpillar se disputan el primer puesto en el Dow Jones. En el peor año para el sector salud americano desde la Gran Recesión, aguantó, y con solvencia, UnitedHealth, la mayor aseguradora sanitaria de EE UU. El 'rally' de ésta tiene lugar pese a las pérdidas ligadas al Obamacare, pero es algo que los inversores han pasado por alto, dado que saldrá de la mayor parte de sus programas en 2017. Además, el 40% de sus beneficios ahora proceden de su división de crecimiento rápido y mayores márgenes Optum. También le ha ayudado que las previsiones que ha presentado tanto para este año como para 2017 sean superiores a las que esperaban los analistas. Éstos aún le dan un potencial medio de cerca del 12% hasta su precio objetivo. Caterpillar, en cambio, ya cotiza por encima de su precio objetivo. Moody's acaba de bajarle el 'rating' y la propia empresa reconoció que los analistas son demasiado optimistas con ella.