Más de 300.000 mutualistas jubilados reclaman recuperar una pensión «justa»

Más de 300.000 mutualistas jubilados forzosos reclaman al Gobierno que revise el coeficiente reductor de sus pensiones por considerarlo excesivo. Estos mutualistas fueron cotizantes a la Seguridad Social desde antes de 1967 con más de 35 años de cotización y pasaron al retiro debido a los expedientes de regulación de empleo que abundaron en los años ochenta con la reconversión industrial y durante la crisis de la primera mitad de los noventa. Llevan, por tanto, más de veinte años con una pensión que fue recortada entre un 8% y un 6% por cada año de anticipación de la jubilación. Eso supone que los que se jubilaron a los 60 -cinco años antes de la edad de retiro- perciben entre el 60% y el 70% de la pensión.

Ahora que la Comisión del Pacto de Toledo empieza a estudiar de nuevo cambios en el sistema de pensiones, los mutualistas se han reunido con los principales grupos políticos para exponerles su reclamación.

El estudio realizado por la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas (FEVAAS) establece que el coeficiente reductor «justo», es decir, el que permitiría cobrar lo mismo en el conjunto de los años para dos personas jubiladas con 35 años de cotización, con la misma base reguladora y una se jubilara con 65 años (lo que le da derecho al cobro del 100% de la pensión) y otra lo hiciera de forma forzosa a los 60 años es el 3,45% por cada año de antelación en el retiro, y no el 6%, el 7% o el 8% que se les ha aplicado. El que se jubila antes recibe durante más años la pensión, de ahí la aplicación del coeficiente reductor para que, al final, el total de la prestación sea equiparable. También hay que tener en cuenta que si te jubilas antes, estás menos años cotizando. Este principio de contributividad es el mismo que se ha utilizado para aprobar en la reforma de 2013 el 'factor de sostenibilidad', mediante el cual la cuantía de la pensión se irá reduciendo a medida que aumente la esperanza de vida.

La ley de reforma de las pensiones de 2011 emplazó al Gobierno a realizar un estudio actuarial «en el plazo de un año» sobre la situación de los mutualistas que se hubieran jubilado anticipadamente para evaluar la adaptación de los coeficientes correctores a los principios de proporcionalidad y contributividad. Aquello no se cumplió y ahora vuelve a ponerse sobre la mesa. El Pacto de Toledo ha acordado analizar primero la sostenibilidad del sistema de pensiones y después examinar la situación de colectivos desfavorecidos o especiales. En este punto, el portavoz del grupo parlamentario vasco en el Pacto de Toledo, Íñigo Barandiaran, propuso incluir la situación de estos 300.000 mutualistas que se encuentran repartidos por toda España. Barandiaran insta a que se les «dé una respuesta lo más urgente posible» y que se les atienda en sus reclamaciónes. «No sé cuál es el mecanismo mejor, pero sé que necesitan una solución», afirma el diputado del PNV. Los mutualistas quieren recuperar el 100% de la pensión dado que llevan ya más de veinte años con esos coeficientes reductores «arbitrarios» porque no se hizo un estudio previo, e «injustos» porque no tenían un efecto neutro, subraya el presidente de FEVAAS, Ernesto Gastelu-Iturri, y calculan que ya han cubierto con creces el recorte para compensar haberse jubilado anticipadamente. Por ejemplo, si el retiro ocurrió a los 60 años, la reducción -dice- debería haber dejado la prestación en el 82,75% y no en el 60% como ocurrió. Por lo tanto, a los 72 años y medio de edad debería haber vuelto a percibir el cien por cien de la pensión.

Consenso

Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, quiere que el Pacto de Toledo estudie y debata la situación de estos mutualistas jubilados anticipadamente. Pero advierte que las medidas deben ser consensuadas en la Comisión. También el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, Sergio del Campo, apunta que lo primero es hacer el estudio sobre contributividad que el Pacto de Toledo recomendó en 2011. Del Campo admite que en el momento actual, con el sistema de Seguridad Social en grave déficit, «es complicado» incrementar el gasto.

El coste que supondría para el Estado rondaría los 1.400 millones de euros anuales, según los cálculos de los propios mutualistas, aunque plantean hacerlo en tres años con lo que el impacto sería de 480 millones el primer ejercicio. Para Carolina España, portavoz del PP en el Pacto de Toledo, ahora lo prioritario es la sostenibilidad del sistema. De aprobarse alguna mejora a los mutualistas -que ya obtuvieron en 2007 un incremento mensual de sus pensiones de entre 18 y 63 euros mensuales- plantearía una situación discriminatoria respecto a otros prejubilados forzosos y, de aplicarse a todos, debilitaría más las cuentas de la Seguridad Social. El colectivo de jubilados anticipadamente engloba en conjunto a más de 800.000 personas, de los que los 300.000 mutualistas son los de mayor edad.