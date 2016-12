La negociación colectiva entre patronal y sindicatos se atasca

madrid. Los sindicatos y la patronal han puesto de manifiesto las fuertes discrepancias que mantienen en la negociación colectiva, cuyas conclusiones se alargarán más allá de principio de año. Los dardos fueron ayer en una y otra dirección tras la reunión mantenida con la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que «sería conveniente que la patronal tenga conciencia de que tiene que negociar» y amenazó con que, de no ser así, «la solución puede venir por otra vía». La respuesta llegó de la mano de Juan Rosell, presidente de CEOE: «Aún estamos esperando a que los sindicatos nos presenten sus propuestas. Ellos simplemente han propuesto unos números y ni siquiera nos los han enviado. Nos hemos enterado por la prensa».

Por su parte, el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, apuntó a que ellos «no solo quieren hablar de números, que en sí mismos no dicen nada, sino de cómo generar empleo y que sea de calidad». Y es que los empresarios argumentan que a los representantes de los trabajadores solo les interesa pactar la subida salarial para 2017, mientras que ellos han puesto encima de la mesa 17 grandes temas de los que no han recibido respuesta. Parece claro que en ningún caso aceptarán la propuesta sindical de una subida de entre el 1,8% y el 3%. «Eso no es una línea roja, sino una línea imposible», anticipó Garamendi.