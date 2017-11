VOLEIBOL Triple ración de voleibol en La Rioja Gritzbach y Escamilla intenta defender un ataque rival. :: s. tercero El Feel Volley Alcobendas es hoy el rival del equipo logroñés, mientras el Fachadas Dimurol Libby's juega en Haro y mañana disputará la Supercopa Tanto el Arluy Logroño como el Haro Rioja juegan hoy en casa y mañana se disputa la Supercopa en Lobete DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 11 noviembre 2017, 00:53

Fin de semana intenso para el voleibol riojano. Tanto el Minis de Arluy Logroño como el Haro Rioja juegan sus partidos como locales esta tarde, ambos a partir de las 18.00 horas, el primero en Lobete ante el Feel Volley Alcobendas y el segundo en El Ferial ante el Fachadas Dimurol Libby's, que a su vez es el rival del equipo logroñés en la Supercopa, primer título oficial de la temporada y cuyo partido de vuelta se disputará mañana en la capital riojana.

El Minis de Arluy cuenta con todas sus jugadoras disponibles para este fin de semana y lo hace, primero, pensando en el partido de hoy contra Alcobendas. Precisamente, pensar antes de tiempo en el partido de Supercopa les provocó perder el primer partido después de 94 victorias consecutivas en la liga regular hace un mes frente al Tenerife Arona Sur. «Ya hemos cogido experiencia y creo que no nos volverá a pasar eso. No se ha hablado de nada del domingo, aunque tenemos poco margen y siempre es complicado encarar un fin de semana con dos partidos», confiesa el entrenador del equipo logroñés, Daniel Gallardo.

Precisamente en la ida de la Supercopa disputada en Tenerife ante el Fachadas Dimurol Libby's el Minis de Arluy mostró su mejor versión porque en liga regular todavía no ha exhibido un juego constante de alto nivel, comete muchos errores no forzados y las victorias no son tan claras como, quizá, deberían corresponder a una plantilla con la calidad que atesora. «Falta afinar alguna cosilla, como la ausencia de concentración en algunos momentos, y debemos tratar de jugar de forma a más regular, no acabamos de coger el ritmo», admite Gallardo.

Lo positivo es que el equipo logroñés cuenta con una plantilla de doce jugadoras que se encuentran a un nivel muy parejo y eso facilita los cambios cuando es necesario variar el rumbo de los partidos. «El equipo está bastante parejo, todas están en forma y eso nos da opciones de juego», señala el técnico. Mañana, en el partido de vuelta de la Supercopa contra el Fachadas Dimurol Libby's de Tenerife, el club permitirá la entrada gratuita a todos aquellos aficionados que acudan vestidos de verde, los colores del Minis de Arluy. En este título el equipo logroñés parte con la ventaja de la victoria lograda en Islas Canarias, aunque si pierde por cualquier resultado, se provocaría un empate a deshacer con un set de oro.

Partido en Haro

Por otra parte, en Haro, el Fachadas Dimurol Libby's visita antes, hoy mismo, al Haro, que buscará sumar ya que en cinco jornadas sólo ha logrado una victoria. El entrenador de las azules, Alberto Avellaneda, también cuenta con toda la plantilla disponible. «Sabíamos que iba a ser muy complicado, pero espero que la situación se revierta en la segunda vuelta», confía el técnico jarrero.

No obstante, Avellaneda valora que «en todos los partidos el equipo ha competido, pero quizá nos falta resolver cuando llegamos al punto 20». El equipo canario viene de vencer sufriendo, por 3-2, ante equipos teóricamente inferiores como el Cajasol Juvasa y el Barça, así que el Haro tiene esperanzas de poder sacar algo positivo hoy.