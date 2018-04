VOLEIBOL Rumbo al cuarto triplete La expedición riojana posa a su llegada a tierras canarias. :: C.V.L. El Minis de Arluy encara hoy su primera oportunidad para ganar otra Superliga DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Viernes, 27 abril 2018, 00:43

Las jugadoras del Minis de Arluy Logroño saben lo que es ganar, acumulan ya doce títulos de la máxima categoría, pero el que podrían sumar hoy supone muchos méritos añadidos. El equipo riojano juega el tercer partido del 'play off' por la Liga Iberdrola en el Centro Insular de los Deportes de Tenerife a partir de las 21 horas frente al Fachadas Dimurol Libby's. Lo hace con la ventaja de 2-0 cosechada el pasado fin de semana en Lobete, por lo que aun perdido hoy tendría dos oportunidades más para ganar la que sería su quinta Superliga consecutiva. Y, de vencer, también supondría el cuarto triplete del club.

Además, la victoria, sea hoy, mañana en el posible cuarto partido, e incluso el próximo 5 de mayo en el hipotético quinto encuentro, a disputar ya en La Rioja de nuevo, confirmaría como acertada la difícil decisión que tomó el presidente del Club Voleibol Logroño de destituir al entrenador Daniel Gallardo y regresar él mismo al banquillo. Así conquistaron la Copa de la Reina y así se han plantado en la final frente al mismo rival que las dos temporadas anteriores, el que el año pasado le arrebató Supercopa y Copa de la Reina y el que acabó con su racha de cuatro años imbatido en Logroño hace ahora apenas un mes.

Por tanto, y a pesar del 2-0 de ventaja, la confianza no es tanto en la victoria sino en el juego porque en el segundo partido de la final el Minis de Arluy protagonizó el mejor encuentro de la campaña. «Imagino que el partido de hoy será parecido al tercero de la semifinal frente al 7 Palmas Gran Canaria, con un rival que tiene su última oportunidad y se verá obligado a arriesgar, a jugar con mucha intensidad, buscando nuestro error», vaticina Carlos Arratia. Ayer, la expedición riojana se trasladó en coches hasta Zaragoza para allí volar hasta Tenerife. Viajan los justos, las doce jugadoras de la plantilla, todas disponibles para jugar, y cuatro personas del cuerpo técnico. Y es que, si se gana, una vez más tocará celebrarlo lejos de casa, como siempre. «Ojalá sea así», desea Arratia como mal menor, no sin bromear con el hecho de que «si me aseguran ganar el quinto partido, para poder celebrarlo en casa, también me gustaría, pero el sistema de competición es así y tener el factor cancha a tu favor tiene este inconveniente».

Allí jugarán en terreno enemigo, aunque ya han ganado dos Superligas en esa misma cancha. «Nuestra plantilla está muy acostumbrada a ese ambiente y más en contra que en la pasada Copa no va a ser, aunque la afición tinerfeña es buena», valora Arratia.

A buen seguro las canarias intentarán desestabilizar el ataque riojano desde el saque, incomodando la recepción y plantando un buen bloqueo. «Con el 2-0 no está todo hecho, hay que hacerse con el ritmo del partido cuanto antes. La ventaja nos da confianza pero sólo por el juego que realizamos en los dos primeros partidos, el equipo tiene ganas», afirma Carlos Arratia.