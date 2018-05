SUPERLIGA FEMENINA DE VOLEIBOL Quinta Superliga consecutiva Las jugadoras del Minis de Arluy Logroño celebran el título conquistado de la Liga Iberdrola en Tenerife. :: acan El Minis de Arluy Logroño vence al Fachadas Dimurol y completa su cuarto triplete en Tenerife DIEGO MARÍN A. Sábado, 5 mayo 2018, 00:06

LOGROÑO. No sólo se impuso la lógica, también la superioridad del Minis de Arluy Logroño. Si durante la temporada ya finalizada el equipo riojano ha mostrado una desconcertante irregularidad, en la final las logroñesas no han dado opción al rival, el Fachadas Dimurol Libby's de Tenerife, que si bien ha hecho todo lo que ha podido para doblegar al Minis de Arluy, este ha jugado de forma notable y regular, sin dar luz a la esperanza canaria. Así, el equipo riojano no sólo conquista su quinta Superliga consecutiva, también su cuarto triplete.

Aunque el equipo canario se vio obligado a arriesgar, no siempre esa suerte propicia el acierto. De hecho, los errores tinerfeños otorgaron un temprano 2-6 que el entrenador local, David Martín, intentó frenar con el primer tiempo muerto del partido. Hubo cierta reacción porque el Fachadas Dimurol se acercó con un 6-8 en el marcador, aunque el Minis de Arluy alcanzó el tiempo técnico con ventaja: 7-12. Los saques fueron esenciales en ese primer set. Holt primero para las tinerfeñas y Rangel después para las logroñesas sumaron con sus servicios, pero el equipo riojano ya contaba con una ventaja clara: 8-19. Un parcial de 0-6 propiciado, sobre todo, por los ataques de Helia condujo al 11-24 y el fallo en el saque de Melián otorgó el 13-25 final.

Fachadas Dimurol Libby's Marisa, Sanz, Diouf, Kijakova, Holt, Suárez y Naranjo (líbero).También jugaron Melián, Ferreira, Urrea y Tummino. Minis de Arluy Logroño Gritzbach, Edelman, Rangel, Portero, Helia, Dani y Llabrés (líbero). También jugaron Martins y Figueroa. Árbitros Alexis Fuentes y Francisco Barrasa. Parciales 13-25 (21 m.), 25-21 (27 m.), 23-25 (27 m.) y 14-25 (28 m.). Anotadoras 16: Helia; y 13: Holt. Incidencias Alrededor de 500 espectadores en el complejo deportivo Montañas de Taco de Tenerife.

El segundo parcial comenzó con dos acciones ofensivas de Helia (0-2) que el equipo canario tuvo que remontar. Fue gracias a un parcial de 4-0 protagonizado por la central Marisa, muy importante en este set y con la que el Fachadas Dimurol alcanzó el 12-7. El entrenador logroñés, Carlos Arratia, intentó parar la dinámica canaria en el 19-15 y el 21-18 con dos tiempos muertos, pero no lo logró. Se acercó al 24-21 con los remates de Helia, pero una acción de Holt propició el empate a un set con un 25-21.

El tercer set fue el más igualado y por su resolución, el decisivo. El empate se mantuvo hasta el 23-23, después de unas grandes acciones de bloqueo de Diouf y el reparto de juego de la colocadora Edelman hacia sus compañeras Rangel, Portero y Dani. Kijakova falló un saque y otorgó el punto de set para el Minis de Arluy: 23-24. Y un bloqueo de Martins, que había entrado sustituyendo a Dani, sumó el 23-25 final.

Ya en el cuarto y último set, un parcial de 0-4 con dos 'aces' de Helia (11-12) y otro de 0-10 con el saque de Gritzbach (13-24) lo dijeron todo. A las tinerfeñas no les salía nada y a las riojanas, todo. El 14-25 final fue la sentencia final.