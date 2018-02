VOLEIBOL / SUPERLIGA FEMENINA El paso adelante de Arratia Charly Carreño, en Murillo. :: DÍAZ URIEL Cinco años después de la contratación delprimer entrenador, y tras cuatro técnicos,el presidente retoma las riendas del equipo DIEGO MARÍN A. Miércoles, 28 febrero 2018, 00:17

LOGROÑO. En enero del 2013, en la segunda temporada del entonces Murillo en Superliga, Carlos Arratia, presidente y entrenador del club, dio un paso atrás y optó por contratar a un entrenador profesional, como profesional era ya su equipo. El primer técnico que contrató fue Charly Carreño, que perdió la Copa de la Reina y la Superliga, pero la temporada siguiente logró el triplete, lo ganó todo. Arratia le ofreció la renovación pero Carreño optó por una oferta más suculenta, la del otro campeón, el de la Superliga masculina, el Teruel, que disputaría la Champions League.

Después llegó Manuel Berenguel, que consiguió el segundo triplete para el ya reconvertido en Club Voleibol Logroño, pero no obtuvo la renovación. André Collin llegó en el 2015 y revalidó el triplete, el tercero consecutivo, lo que sí le valió la renovación, pero en la siguiente temporada, perdiendo Supercopa y Copa, aunque ganando la Superliga, no recibió continuidad.

Para este curso el club logroñés contó con Daniel Gallardo, que si bien había reconquistado la Supercopa y situado líder al Minis de Arluy, también con él en el banquillo se rompió la racha de 95 partidos consecutivos de imbatibilidad en la liga regular. Además de la derrota ante el Arona Tenerife Sur, a punto estuvo el equipo de perder de nuevo ante el Sant Cugat, lo que provocó la destitución de Gallardo. Lo cierto es que el juego del equipo no era bueno, a pesar de ser el líder indiscutible de la Liga Iberdrola.

El balance es que en cinco años el equipo riojano ha contado con cuatro entrenadores distintos, y eso que ejerce de claro dominador del voleibol femenino nacional (con once títulos nacionales de los quince disputados). Y se podrían contabilizar aquellos con los que el club admitió contactos, principios de acuerdo pero que, al final, no se materializó el contrato, como Marta Gens, César Hernández, Olena Zalyubovska y Guillermo Naranjo. Incluso se podrían sumar cinco entrenadores si, como piensa el propio Carlos Arratia, él mismo se autocesó «como tal en el 2013, exactamente por los mismos motivos que este año ha sucedido con Daniel Gallardo».

La decisión de destituir a un técnico a mitad de curso cuando el equipo es líder destacado de la competición llama la atención, aunque Arratia siempre ha justificado «disparidad de criterios». Ahora Arratia, que durante este tiempo ha ejercido, además, de director deportivo y segundo entrenador (auténtico hombre orquesta), da un paso adelante.

«El nivel de exigencia de un club que configura cada temporada un equipo que compita al máximo nivel todos los títulos y el esfuerzo económico que hace son muy altos», justifica Arratia para mantener el «ciclo ganador» desde 2014. Sólo se ofreció la renovación después de dos campañas a Carreño, el único que la rechazó, eso sí, por una oferta mejor. «Charly Carreño ha marcado un antes y un después en el club. La huella que dejó ha sido muy profunda y no dudaríamos ni un segundo en volver a abrirle la puerta del primer equipo», advierte Arratia.

No obstante, también cabe la autocrítica: «Somos conscientes de que hemos tomado decisiones que son difíciles de entender. Cuando fichamos a un nuevo entrenador no pensamos que pueda pasar esto. Yo no dudé en apartarme cuando consideré que era un lastre para el rendimiento del equipo», admite Arratia.