VOLEIBOL Un Palacio para soñar con Europa Pejkovic recibe un balón ante el Famalicao en el partido del 2016. / J.M. El Minis de Arluy Logroño disputa hoy el partido de vuelta de la Challenge CupAl equipo riojano le basta con ganar dos sets ante el AVC Famalicao para pasar a la siguiente ronda DIEGO MARÍN A. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:34

LOGROÑO. La importante y clara victoria lograda en Portugal la semana pasada por 0-3 ante el AVC Famalicao en la ronda clasificatoria de la Challenge Cup permite al Minis de Arluy Logroño ser optimista. Hoy, a partir de las 20.00 horas, el equipo riojano disputa el partido de vuelta con el ánimo de solventar este primer escollo. Y aunque lo cierto es que en la siguiente ronda espera un grande de Europa, como es el Olympiacos SFP Piraeus, la competición europea siempre es distinta.

Las jugadoras están motivadas y también la afición. El Club Voleibol Logroño promueve que el público acuda a ver este encuentro regalando la entrada a todo aquel que acuda al Palacio de los Deportes de La Rioja vestido de verde, que es el color del equipo. Además, el patrocinador principal del club, Arluy, regala entradas que estarán a disposición de los aficionados en la Federación Riojana de Voleibol. Para quien no disponga de invitación, la entrada costará 5 euros.

En el partido de hoy arbitrarán el chipriota Georgios Papageorgiou y Massimo Fanucci, de San Marino. Y el rival es el equipo portugués AVC Famalicao, el mismo contra el que el equipo logroñés disputó la primera ronda de esta misma competición la temporada pasada. «Es muy parecido, sólo han cambiado a dos o tres jugadoras y creo que es más potente», opina Iva Pejkovic, la central serbia del Minis de Arluy.

En la ida las logroñesas realizaron el mejor partido de la campaña, con mucha regularidad y un saque extraordinario que destrozó la recepción y, por tanto, el ataque portugués. Pejkovic desea volver a demostrar ese alto nivel de juego: «Por lo menos, esperamos jugar igual de bien. Allí sacamos de forma excelente, de forma que el rival no tuvo mucho margen, pero aquí va a venir a por todas porque no tienen nada que perder». Al Minis de Arluy le basta con sumar dos sets para puntuar y, así, aunque perdiera el partido por 2-3, sumaría 4 puntos y se clasificaría para la siguiente eliminatoria. Y aunque parece asequible, no hay que fiarse.

El cansancio puede hacer mella. No obstante, las logroñesas acumularán cuatro partidos en apenas ocho días, con los desplazamientos a Portugal y Barcelona por carretera incluidos. Pero «estos partidos te dan un plus de motivación porque te enfrentas con equipos que no conoces», admite Pejkovic, para quien la clave del partido de hoy es que «debemos estar concentradas en todo momento y no dar opción al rival». Este año la competencia en la posición de central está más reñida que nunca, con Gritzbach, Rangel y la propia Pejkovic en buena forma. «La competencia es muy sana. Cualquiera lo puede hacer bien», confiesa Iva.