Nueva oportunidad para el Arluy

El Minis de Arluy Logroño disputa esta tarde el cuarto partido de la semifinal del 'play off' por el título de la Liga Iberdrola ante el 7 Palmas Gran Canaria. El encuentro se disputará a partir de las 19.00 horas en el Centro Insular de los Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. El equipo riojano mantiene la ventaja en la serie por 2-1 después de que el pasado viernes las canarias vencieran el tercer partido por 3-1 (25-19, 17-25, 25-22 y 25-19).

Hacía cuatro años que las riojanas no perdían un encuentro de 'play off', los últimos cuatro títulos de Superliga los ha ganado siempre con la contundencia de eliminar a sus rivales por 3-0, pero esta temporada esa hegemonía se ha resentido. El Minis de Arluy perdió dos partidos durante la liga regular, algo que tampoco había sucedido en cuatro años. Todo esto complica algo la clasificación de las logroñesas pero beneficia el espectáculo. «La dinámica de otras temporadas ha cambiado, pero lo que no me gustó nada es la forma en la que perdimos el pasado viernes», declaró ayer el entrenador riojano Carlos Arratia. Y es que su equipo jugó mal y, encima, enfrente tuvo a una rival, Saray Manzano, imparable. «Si la cerramos, si la defendemos bien, no tienen tanto rendimiento, porque es una jugadora que, cuando se crece, es difícil de parar», advierte Arratia.

La renta aún es cómoda, no obstante, de perder de nuevo la eliminatoria quedaría empatada y el quinto y último encuentro se disputaría el miércoles en Logroño. «Siempre duele perder y te crea dudas, pero sigo pensando que dependemos al 90% de nuestro juego. Si volvemos a hacerlo como en los dos primeros partidos, estaremos en la final», anuncia Arratia. Y será la sexta final consecutiva del equipo, en busca todavía de su cuarto triplete y el quinto título consecutivo de Superliga.