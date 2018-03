COPA DE LA REINA DE VOLEIBOL El Minis de Arluy pasa a la final de la Copa de la Reina Las jugadoras del Minis de Arluy Logroño celebran la victoria ante el Cajasol Juvasa. :: RFEVB El equipo logroñés supera al Cajasol Juvasa y hoy se medirá al Arona DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Domingo, 11 marzo 2018, 00:47

El Minis de Arluy Logroño no sólo se clasificó ayer para la final de la Copa de la Reina que se disputa hoy en Tenerife (18.00 horas), sino que además declaró que la intención no es otra que traer de vuelta el título que el año pasado 'olvidó' en Leganés. El compromiso ante el Cajasol Juvasa de Sevilla, el equipo revelación, con mucho desparpajo en sus jugadoras y todo un estratega como entrenador ('Magú'), era complejo, pero el equipo logroñés lo resolvió con cierta facilidad: 3-0. Hoy se enfrentará en la final al Arona Tenerife Sur, que venció en la otra semifinal al Dimurol.

Es cierto que tanto el primer como el tercer y último set el Minis de Arluy los resolvió incluso con comodidad, como demuestran los parciales de 25-14 y 25-15, tan verdad como que, por contra, en el segundo y decisivo juego el Cajasol Juvasa no sólo se adelantó y luego mantuvo la igualdad hasta la recta final, sino que, incluso, levantó tres bolas capitales desde el 24-21 para empatar, aunque después sucumbió en el 26-24.

Minis de Arluy Logroño Gritzbach, Edelman, Pejkovic, Martins, Helia, Dani y Llabrés (líbero). También jugaron Portero, Escamilla y Rodríguez (líbero). Cajasol Juvasa Jessica, Saucedo, Becares, Paola, Rocío, Emmel y Ruiz (líbero). También jugaron Ruano, Rodríguez, Erika y Nieto (líbero). Árbitros M.ª de las Olas Rodríguez y Susana Rodríguez. Parciales 25-14 (23 m.), 26-24 (27 m.) y 25-15 (24 m.). Anotadoras 14: Dani; y 11: Rocío. Incidencias Alrededor de mil espectadores en el pabellón Juan Ríos Tejera de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife (Islas Canarias).

El equipo sevillano hizo lo que pudo, jugó bien, pero las logroñesas fueron mejores. Por momentos las andaluzas aplicaron una defensa sobresaliente, incluso forzaron la recepción riojana con el saque, arriesgando, y también buscaron el 'block out' de las centrales del Minis de Arluy rematando alto por las alas, pero no fue suficiente para ganar, aunque sí para llevarse una buena sensación ya no sólo del torneo sino de toda la temporada del equipo.

En el primer set, el Minis de Arluy se adelantó con un temprano 5-1 y aunque el Cajasol logró empatar a 7 y a 9, el saque de Helia desestabilizó la recepción rival y adelantó a las logroñesas con un 17-11. Martins, Dani y la propia Helia se repartieron el ataque, gracias a la distribución de la colocadora Edelman, y cerraron el primer set en 25-14.

Las acciones de Jessica adelantaron al Cajasol con un 3-6 en el segundo juego. Con el saque de Pejkovic las riojanas empataron a 9. Las sevillanas se adelantaron de nuevo en el tiempo técnico (10-12), pero el buen bloqueo riojano condujo hasta el citado 24-21, pese a que el Cajasol siempre estuvo cerca en el marcador, pero, al final: 26-24 (y 2-0).

Las andaluzas parecieron desinflarse en el tercer set (8-4, 12-5, 15-9, 21-13) y apenas plantearon dificultad al Minis de Arluy para sumar el definitivo 25-15.