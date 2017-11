VOLEIBOL El Minis de Arluy de nuevo en casa El equipo logroñés se enfrenta hoy al VP Madrid en Lobete y la próxima semana debuta en Challenge DIEGO MARÍN A. Sábado, 18 noviembre 2017, 00:40

LOGROÑO. El Minis de Arluy Logroño disputa hoy una nueva jornada de la Liga Iberdrola en casa. A partir de las 18.00 horas se enfrenta al Voley Playa Madrid en Lobete, en el que será el tercer encuentro consecutivo como locales, después de que el Club Voleibol Logroño solicitara el cambio la semana pasada frente al Feel Volley Alcobendas para no viajar a Madrid y poder organizar y disputar más cómodamente la vuelta de la Supercopa el pasado domingo, también en Lobete.

Al margen del partido de esta tarde, el Minis de Arluy tiene también en mente el primer compromiso de la Challenge Cup que se disputa el próximo miércoles en Portugal frente al Famalicao. El equipo logroñés viajará el martes, y aún queda tiempo, pero es inevitable pensar en el encuentro europeo. «No me gusta decir nada antes de tiempo», declara el entrenador del Minis de Arluy, Daniel Gallardo, aunque reconoce que, como «se nos juntan las competiciones, y acabamos de ganar la Supercopa, estamos motivados para hacerlo bien en Europa».

Antes, las logroñesas deberán superar al Voley Playa Madrid, penúltimo clasificado y que sólo suma un punto, el logrado al arañar dos sets al CVB Barça. «Es un equipo joven que, aunque arrastra algunos problemas de juego, es muy peleón y siempre crea problemas, no regala nada y comete pocos errores», valora Daniel Gallardo, quien piensa que, como otros equipos, como el Sant Cugat, las madrileñas «vendrán a arriesgar con el saque, que es con el que pueden desestabilizar nuestro juego ofensivo. También son fuertes en ataque y contraataque».

Lo ideal para el partido de hoy es que el juego se resuelva rápido y sin complicaciones para, por una parte, sumar más tiempo de descanso y recuperación de cara al encuentro del miércoles en la Challenge Cup, y, por otro lado, poder así dar oportunidad de juego a toda la plantilla, que se encuentra disponible. «Lo ideal siempre es ganar rápido, pero no siempre se cumple, así que no nos vamos a confiar», advierte Gallardo. Su equipo viene con la moral alta después de haber recuperado el pasado domingo la Supercopa, el primer título oficial de la temporada. Y aunque el juego todavía no fue todo lo bueno que puede exhibir el Minis de Arluy, la lectura positiva es que las logroñesas superaron situaciones muy complicadas de juego con el marcador adverso.