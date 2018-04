VOLEIBOL El Minis de Arluy busca otra final más Las jugadoras del Minis de Arluy celebran un tanto. :: DÍAZ URIEL El equipo riojano juega el tercer partido de la semifinal por el título de la Liga Iberdrola hoy en Canarias frente al 7 Palmas Gran Canaria DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 14 abril 2018, 13:15

El Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria acoge hoy, a partir de las 19.00 horas, el tercer partido del 'play off' de semifinal por el título de la Liga Iberdrola entre el Minis de Arluy Logroño y el 7 Palmas Gran Canaria. El equipo riojano necesita una sola victoria más, después de haber vencido los dos primeros encuentros disputados en Logroño el pasado fin de semana, para acceder a la final, mientras que su rival canario debe ganar dos partidos consecutivos para igualar la eliminatoria y forzar un quinto partido que se disputaría la semana que viene en La Rioja.

En principio, y pese a la dificultad mostrada en el segundo partido, el Minis de Arluy vuelve a partir como favorito para sumar una nueva victoria. En la otra semifinal la lucha está más igualada ya que tanto el Arona Tenerife Sur como el Fachadas Dimurol Libby's cuentan con una victoria en los dos partidos disputados hasta el momento. Mañana se disputará el tercer partido de esta serie, mientras que, en el caso de necesitarse un cuarto encuentro, las logroñesas jugarían de nuevo en Las Palmas de Gran Canaria el próximo domingo.

Carlos Arratia cuenta, de nuevo, con todas sus jugadoras disponibles. «El resultado no ha podido ser mejor, ir a Las Palmas con un 2-0 nos da la tranquilidad de que, como mucho, disputaríamos en quinto en casa, aunque estamos convencidos de que tenemos capacidad para cerrar allí la eliminatoria», valoró el entrenador del Minis de Arluy tras la disputa de la primera tanda de enfrentamientos del 'play off'. El 7 Palmas Gran Canaria «es un gran equipo y les felicito porque no bajan los brazos en ningún momento», confiesa Arratia. Frente a ello, las logroñesas han exhibido una buena recepción, un buen bloqueo y una buena defensa que esperan repetir.