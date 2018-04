VOLEIBOL El Minis de Arluy acaricia la Superliga Gritzbach y Santos pugnan por un balón en la semifinal. :: DÍAZ URIEL El equipo logroñés viajará a Tenerife con una ventaja de 2-0 en el 'play off de la final frente al Fachadas Dimurol Libby's DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Miércoles, 25 abril 2018, 18:29

Después de una temporada irregular en el juego, el Minis de Arluy Logroño va camino de lograr su quinto título de Superliga consecutivo y su cuarto triplete, después de haber reconquistado esta misma campaña la Supercopa y la Copa de la Reina. No está siendo fácil porque los rivales cada vez son mejores y plantan más cara a la hegemonía del equipo riojano, que sigue ejerciendo su superioridad ante los equipos canarios, históricamente dominadores del voleibol femenino nacional. El Minis de Arluy se ha consolidado como la alternativa peninsular al dominio isleño.

El pasado fin de semana las logroñesas ganaron, no sin esfuerzo, los dos primeros partidos del 'play off' de la final de la Liga Iberdrola al Fachadas Dimurol Libby's de Tenerife. El primer partido lo vencieron por 3-1 y el segundo, desplegando el mejor juego de la campaña, por 3-0. Más que por resultados, por las buenas sensaciones ofrecidas el Minis de Arluy acaricia ya el campeonato para redondear, de nuevo, la campaña, aunque con claroscuros, como la destitución del entrenador Daniel Gallardo en febrero y la espina de no haber podido llegar más lejos en la Challenge Cup. Aun así, a las riojanas les queda la honra de saber que el equipo que les eliminó, el Olympiakos, fue el que ganó el título europeo, precisamente, al vencedor del año anterior, el Bursa BBSK, que a su vez había eliminado ese curso a las logroñesas.

«Tenemos que tener la ambición suficiente para entrar en la cancha el viernes, sabiendo que lo tenemos en la mano», advierte el entrenador del Minis de Arluy, Carlos Arratia, que valora un «cambio de actitud» en el equipo: «Se nota la fuerza que hemos generado dentro de la pista». El equipo logroñés disputa el tercer partido el próximo viernes a las 21 horas en el Centro Insular de los Deportes de Tenerife y, si fuera necesario un cuarto, se jugará al día siguiente. Para ello cuenta con todas sus jugadoras disponibles. De hecho, Helia y Escamilla han sido preseleccionadas para disputar la Liga Europa con la selección nacional.