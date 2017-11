VOLEIBOL Logroño recupera la Supercopa Todos los integrantes del Arluy posan con su medalla de campeones de la Supercopa. :: díaz uriel El Minis de Arluy vence el primer título oficial de la temporada ante un gran Tenerife DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Domingo, 19 noviembre 2017, 23:12

Lo único bueno de las pesadillas es que, al final, despiertas y nada de lo que has soñado es real. Ayer la pesadilla del Minis de Arluy Logroño en Lobete fue el Fachadas Dimurol Libby's de Tenerife, que no sólo le echó un tremendo pulso a las locales sino que tuvieron en la central Marisa, con siete puntos de bloqueo, a un auténtico monstruo casi insuperable en la red. Y es que a punto estuvo el Tenerife de forzar el set de oro habiéndose adelantado con un 0-1 y un 1-2 y equilibrando el marcador hasta el 15-13 final del quinto set.

Las logroñesas iniciaron bien el partido, con un saque efectivo de Edelman y remates de Helia que otorgaron una ventaja clara de 12-5 que las canarias remontaron para empatar a 18 gracias a un parcial de 0-7 propiciado por el servicio de Batista. Con empate a 22 se llegó a la recta final del set, pero los errores locales y las acciones de Diouf otorgaron el primer juego al Tenerife por un parcial final de 22-25.

Minis de Arluy Logroño Gritzbach, Pejkovic, Edelman, Martins, Helia, Dani y Llabrés (líbero). También jugaron Figueroa, Portero, Escamilla y Rangel. Fachadas Dimurol Libby's Marisa, Diouf, Sanz, Kvasnytsia, Batista, Suárez y Naranjo (líbero). También jugaron Urrea y Melián. Árbitros Susana Rodríguez y José Manuel de Moyá, con Diego Correo, Mario Rueda, Daniel Gálvez y Daniel Rueda como jueces de línea y Rafael Agustí como anotador, amonestó al entrenador visitante, David Martín. Parciales 22-25 (27 m.), 25-18 (26 m.), 8-25 (19 m.), 25-23 (30 m.) y 15-13 (19 m.). Anotadoras 21: Suárez; 17: Dani y Helia. Incidencias Alrededor de 400 espectadores en el completo deportivo Lobete. Helia González fue designada MVP.

La remontada visitante supuso un mazazo para las logroñesas, que tuvieron que sobreponerse, sobre todo mentalmente, y lo lograron en un segundo set más regular. De nuevo el saque técnico de Edelman propició la ventaja clave: 22-15; para que al final Pejkovic cerrase el juego en el 25-18 con un penalti, después de un buen trabajo defensivo tanto de las receptoras como de la líbero riojana Llabrés.

La sorpresa llegó en el tercer set, en el que el Minis de Arluy desapareció y perdió por un abrumador 8-25. No se recuerda un partido, amistoso u oficial, en el que las riojanas hayan sucumbido así. Pero es que Marisa fue un muro y a las locales no les salió nada. Con esa dinámica ya no sólo el partido, también la Supercopa parecía perdida. Pero de nuevo las locales exhibieron una buena fuerza mental para rehacerse en el cuarto set y ganarlo por un ajustado 25-23 con la aparición estelar y decisiva de Helia en los remates.

El quinto set fue un duelo a muerte, de titanes, de táctica. Los cuatro tiempos técnicos se gastaron con el 7-7 (el entrenador visitante paró el juego en el 3-1 y el 5-1, cuando Helia le hacía daño a la recepción de su equipo con el saque; y el local cuando las canarias remontaron, en el 7-5 y el 7-7 gracias a los bloqueos y saques de Diouf). Un 'ace' de Dani encarriló la victoria con el 10-7, pero más decisivo aún fue el tremendo bloqueo individual de Edelman para el 11-9. Suárez y Diouf dieron alas a las canarias hasta el 13-12, pero un remate ganador de Dani cerró el encuentro con un 15-13 gracias al cual Logroño recupera la Supercopa.