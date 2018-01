El Haro no encuentra el camino en Menorca La derrota en el primer set resultó crucial para la suerte de unas y otras. La superioridad local fue más notable en las otras dos mangas JOAN VIVÓ Sábado, 20 enero 2018, 23:55

ciutadella. El Haro Rioja cayó por un claro 3-0 en su visita a Menorca en la que supone la segunda derrota consecutiva de las riojanas. Las de Alberto Avellaneda dieron la cara pero se toparon con una gran versión del Avarca que se reencontró con la victoria tras tres derrotas consecutivas en su feudo. Un primer set muy equilibrado, que se decantó del bando local fue determinante para la suerte del encuentro ya que posteriormente el nivel del Haro fue decayendo a la vez que la contundencia del Avarca fue en aumento.

El partido lo comenzó dominando el Haro Rioja con un buen arranque y consiguió ponerse por delante en el marcador (1-3), pero el primer punto largo obtenido por el Avarca equilibró el tanteo a 3. Según avanzaba el choque la tendencia la llevó el Avarca Menorca que se puso por delante (7-4). El conjunto riojano defendía muy bien, pero le faltaba contundencia en el remate. Además, sus errores en el servicio le lastraron (14-11 y 17-13). El buen hacer de las ex Menorca, Danira Costa y Sara Esteban y un parcial de 1-6 les colocó de nuevo por delante (18-19). Con empate a 22, un error en recepción dio al Avarca la posibilidad de llevarse el set y un block- out lo certificó (25-23).

Tocó notablemente el ánimo de las jugadoras la derrota en el primer parcial y el Avarca empezó el segundo dominando con claridad (9-4) ante un cuadro riojano que no conocía la forma de frenar lasa cometidas de su rival. No encontraba respuesta el Haro Rioja para acercarse en el marcador y tras algunos buenos puntos, luego cedía otros de forma clara. Al equipo visitante le faltaba continuidad en el juego y su rival aprovechaba cada punto para marcharse en el luminoso e ir cimentando su victoria en el partido. La recepción visitante no anduvo fina (solo un 57% de acierto por el 80% de su rival), además de algunas decisiones arbitrales que les pudieron perjudicar, dejaron el set en bandeja para las locales que se lo llevaron de forma clara (25-19). El bloqueo también pudo mejorar.

En el tercer set, más de lo mismo. Servicio blando, correcto en defensa pero débil en ataque, ante un conjunto balear que erraba muy poco y que parecía tenerlo todo bajo control. Las ventajas de las locales eran claras (9-4, 11-5 y 14-8), y a pesar del esfuerzo, no había manera de superar un Avarca Menorca muy metido en la labor.

Una tarjeta con la consiguiente pérdida de un punto para el Haro Rioja, ya finiquitaron el partido (25-15). Fue un 3-0, pero el Haro demostró potencial para luchar con cualquiera. Las dos derrotas de este año han sido ante los dos primeros clasificados, pero se debe mejorar algunos aspectos para ser algo más competitivo.