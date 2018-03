VOLEIBOL En busca de un rival futuro Las jugadoras logroñesas tratan de salvar un balón. :: díaz uriel El Minis de Arluy se enfrenta al Fachadas Dimurol, que podría ser un primer rival en el 'play off' DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 00:43

El Minis de Arluy disputa hoy, a partir de las 19 horas en Lobete, el último partido de la liga regular. Su rival será el equipo tinerfeño Fachadas Dimurol Libby's, que también podría ser su primer contrincante en el 'play off' que se disputará a continuación. Después de una semana de descanso por la Semana Santa, la competición se reanudará con las semifinales por la lucha por la Liga Iberdrola.

A falta de esta última jornada, ya está decidido que Minis de Arluy, Arona Tenerife, Gran Canaria y Fachadas Dimurol serán los cuatro equipos que disputarán el 'play off', aunque el orden sólo está claro en el caso del equipo riojano, que será, seguro, cabeza de serie. Su rival debe ser el cuarto clasificado, que ahora es el Gran Canaria, equipo que se enfrenta en el último partido al Arona, así que, si vence, y el Fachadas Dimurol cae en Logroño, el conjunto tinerfeño volvería a La Rioja para disputar el 'play off'.

Para el partido de hoy vuelve a ser baja la central serbia Iva Pejkovic, que acumula ya una semana lesionada en un tobillo a causa de un desgarro en el vasto externo. No es una lesión grave y la jugadora espera recuperarse para el 'play off'. No podría jugar hoy, pero el encuentro tampoco es decisivo para el Minis de Arluy y no conviene arriesgar. No obstante, la lesión de Pejkovic ha provocado una mayor carga de trabajo a las otras dos centrales del equipo, Fernanda Gritzbach y Melissa Rangel, durante los entrenamientos de la última semana.

«Ante un rival así no puedes bajar los brazos ni confiarte», declara Carlos Arratia

El planteamiento del entrenador del equipo logroñés, Carlos Arratia, no es otro que ganar. «Ante un rival así no puedes bajar los brazos ni confiarte. Lo ideal es que fuera un buen partido de cara a coger ritmo para el 'play off'», admite Arratia. No obstante, y a pesar de la presencia de jugadoras como Marisa Fernández, Diouf, Suárez y Sanz, el Fachadas Dimurol, viene de perder 1-3 en casa frente al Gran Canaria y de perder en semifinales ante el Arona.