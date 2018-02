VOLEIBOL Arratia justifica el cese de Gallardo por la «disparidad de criterios» «Nunca he exigido títulos a los entrenadores, pero sí competir y eso no se cumplía», declaró el presidente del Club Voleibol Logroño DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Miércoles, 14 febrero 2018, 23:54

El presidente del Club Voleibol Logroño, Carlos Arratia, ofreció ayer una rueda de prensa para explicar los motivos por los que ha rescindido el contrato al ya ex entrenador del Minis de Arluy, Daniel Gallardo. Arratia agradeció «el trabajo, empeño y dedicación» del técnico, «espero que este sea sólo un paréntesis en su trayectoria», pero justificó el cese de su contrato, que era por una sola temporada y expiraba en mayo, por la «disparidad de criterios en los planteamientos tácticos y técnicos», aunque aclaró que «el trato personal ha sido exquisito».

«La decisión es grave y difícil, por eso la hemos retrasado... hasta que ha habido que tomarla», declaró Arratia, admitiendo que «no hay salida buena a estas alturas». Y es que en dos semanas se disputa la Copa de la Reina y en dos meses, el 'play off'. «Yo nunca he exigido títulos a los entrenadores, pero sí competir y eso no se cumplía», señaló Arratia, y a pesar de que el equipo es líder de la Liga Iberdrola, subrayó que «los resultados son engañosos».

El presidente del club confesó que «la gota que colmó el vaso» por el último partido, frente al Sant Cugat. Al frente del equipo, como primer técnico, volverá el propio Arratia, que hasta ahora también ejercía de segundo entrenador, acompañado del preparador físico Javier Blanco, el fisioterapeuta Manu Pacheco y la ex jugadora Esther López Arroyo como asistente. «Me apetece y estoy ilusionada. No me lo he planteado, pero si el club me lo pide..», explicó Esther, quien cursa el Nivel 2 de entrenador.