Voley Amelia Portero se queda en el Minis de Arluy 00:52 Diego Marín A. La jugadora almeriense firma su renovación con el equipo logroñés y jugará su quinta temporada consecutiva con el campeón DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 5 junio 2018, 13:10

La jugadora almeriense de 23 años Amelia Portero ha firmado su renovación con el Club Voleibol Logroño, lo que supone que disputará su quinta temporada consecutiva con el Minis de Arluy. El presidente del club riojano, Carlos Arratia, ha informado de la continuidad de la receptora en una rueda de prensa celebrada en el estudio May Design junto a la propia Amelia Portero, quien está a punto de finalizar su grado en Enfermería por la Universidad de La Rioja. «Quiero destacar de Amelia, a parte de su rendimiento y juego en la pista, su buenísima conducta y disposición a aceptar los roles que ha tenido que tener en el equipo. Siempre parece que comienza la temporada sin ser titular pero finaliza siempre jugando en los momentos difíciles, cuando nos jugamos los títulos, y eso es gracias a su buena labor y, sobre todo, su buena actitud», ha confesado Carlos Arratia.

Amelia Portero se ha mostrado «muy contenta» por renovar su contrato con el equipo logroñés. «Ya he terminado mis estudios, ¡ya puedo decir que soy enfermera! Y ya me puedo dedicar plenamente al voleibol, que es mi pasión», ha celebrado Portero. Y es que la pasada ha sido una campaña dura en lo personal para la andaluza, quien ha compaginado sus prácticas universitarias con los entrenamientos del equipo profesional, dificultándole la recuperación, pero demostrando en cualquier caso un gran juego y una excelente disposición, como ha destacado Arratia. «De las cuatro temporadas que he estado aquí, esta ha sido la más complicada por el desgaste físico que ha supuesto», ha admitido Portero. Por otra parte, la jugadora ha manifestado su alegría por continuar en La Rioja: «Aunque soy andaluza, poco a poco me voy sintiendo cada vez más riojana y estoy encantada de volver a pasar una temporada en Logroño». El objetivo, un año más, será conquistar el triplete de títulos nacionales (Supercopa, Copa de la Reina y Superliga) y escalar en Europa.

Tras los anuncios de la renovación de la central brasileña Fernanda Gritzbach y la contratación del entrenador Juan Diego García, la continuidad de Amelia Portero es la tercera confirmación del Minis de Arluy Logroño para la próxima temporada. No obstante, Carlos Arratia ha admitido que la plantilla está ya muy definida, aunque no ha querido confirmar más renovaciones ni fichajes. Todo apunta a que otras jugadoras como Dani, Llabrés, Pejkovic y Helia también continuarán en el equipo y se anunciarán próximamente sus renovaciones, mientras que fichajes como el de la estadounidense Ashley Evans y el la canadiense Vicky Savard parecen seguros. En la plantilla de diez jugadoras profesionales que plantea el club para la próxima campaña sólo quedarían por añadir dos mujeres y una de ellas podría ser la ex colocadora del Haro Danira Costa.