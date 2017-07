Tercera ronda Nadal reduce a Khachanov para meterse en octavos de final Rafa Nadal volea en Wimbledon. / Efe Roberto Bautista iguala su mejor participación en Wimbledon al sorprender al japonés Nishikori MANUEL SÁNCHEZ Viernes, 7 julio 2017, 19:25

A Khachanov, la juventud (21 años) se le nota en las costuras. Hace dos semanas probó por primera vez lo que es enfrentarse a la élite de este deporte. Se enfrentó a Roger Federer en las semifinales de Halle (Alemania) y cayó en dos sets, tras dar mucha guerra al suizo. Esta vez, el cuadro le enfrentaba en tercera ronda también por primera vez a Rafa Nadal. Se esperaba una cruenta batalla, pero Nadal no lo permitió. El balear le dio una clase avanzada de cómo jugar sobre hierba, y en general, de cómo competir en una pista central de ‘Grand Slam’, y eliminó al ruso por 6-1, 6-4 y 7-6 (3) en dos horas y cuarto de encuentro.

Nadal salió, como lleva haciendo todo el torneo, al 100 %. Tras tres rondas, el español ha roto el primer juego al servicio de su rival en todos los partidos. Un arranque serio, sin complejos y sin nervios, que le permite jugar relajado y con margen el resto del set. Y además crear una baldosa en su rival, que ya queda marcado desde el principio a tener que darlo todo para disponer de alguna oportunidad. No parecía dispuesto a ello Khachanov. El ruso, perdido y sin táctica a la que agarrarse, se conformó con jugar manso, sin fuerza y sin carácter. Y eso ante Nadal es imperdonable.

El español le atacó mucho a la derecha y lo suficiente al revés, para que no se acostumbrara y no comenzara a pasar bolas por costumbre. Con muchísima agresividad, no tardó en apuntarse el primer set aniquilando a su rival. 6-1, tras romper todos los saques de Khachanov y con el único lunar de ceder su servicio en blanco en el quinto juego.

Nadal está rápido de piernas y ágil. Eso le permite no solo moverse mejor, sino también golpear mucho mejor tanto la derecha, como el revés, como incluso calcular mejor el momento para subir a la red. Perfecto en casi todos los sentidos, con un 70 % de primeros servicios y más de cuarenta golpes ganadores, Nadal también dominó sin problemas en el segundo set (6-4), aunque en el tercero (7-6) tuvo que solventar tres bolas de rotura con 3-4 en contra y una pelota de set con 5-6. En el ‘tie break’, el primero que Nadal disputa este año en Wimbledon, le castigó y cerró el partido.

Poco más pudo hacer el pupilo del extenista español Galo Blanco (que ha entrenado a jugadores como Milos Raonic) para pelear con el dos veces campeón en Wimbledon. Pese a los trece saques directos que conectó el ruso llegó demasiado tarde al partido y se despide de su primer cuadro principal en Londres.

Nadal, bien vigilado desde la grada por el exjugador de fútbol David Beckham y el golfista Sergio García (que vistió la chaqueta vender que le acredita campeón del Masters de Augusta), acumula ya diez partidos de ‘Grand Slam’ sin ceder un set, desde que lo hiciese en la final del pasado Abierto de Australia ante Roger Federer.

En octavos se medirá a un viejo conocido en la hierba de Londres. El luxemburgués Gilles Muller, que se ha metido por primera vez en esta ronda de Wimbledon, ya derrotó a Nadal en estas pistas, aunque fue en 2005. Seis años después, el balear se tomó la revancha y eliminó al sacador del tercer grande de la temporada.

Además, Nadal le ha vencido en tres ocasiones más, en Barcelona 2005, Abierto de los Estados Unidos 2011 y en el Masters de Indian Wells 2016. Muller es un jugador que se adapta perfectamente a la hierba, gracias a su juego de saque y volea y su golpe de revés cortado, lo que le ha permitido capturar este año un título en esta superficie, en Hertogenbosch (Holanda).

Bautista da un paso más

Por su parte, Roberto Bautista consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar al japonés Kei Nishikori en cuatro mangas (6-4, 7-6 (3), 3-6 y 6-3). El castellonense, pese a tener que recibir atención médica en el cuarto set, superó por primera vez al nipón en el que era el quinto enfrentamiento de sus vidas. Bautista completó un partidazo y se cuela por segunda vez en su carrera, tras la de 2015, en octavos de final de Wimbledon. Además, este año ha alcanzado esta ronda en todos los ‘Grand Slams’. Su próximo reto será superar al croata Marin Cilic para alcanzar, por primera, los cuartos de final de un grande. Bautista y Cilic se han cruzado en tres ocasiones, con dos victorias para el croata (Moscú 2014 y 2015) y una para el español (Abierto de Australia 2016).

En cuanto a las chicas, Caroline Garcia, Victoria Azarenka, Ana Konjuh, Johanna Konta, Jelena Ostapenko Simona Halep y Elina Svitolina pasan ronda en el torneo.

"Sé que trabaja con Galo (Blanco), con lo cual sé que es un gran trabajador, con un potencial alto", dijo Nadal sobre un rival que "golpea muy fuerte la pelota, con buen primero y segundo saque, con muy buena derecha y buen revés, con lo cual tiene potencia en todos los sentidos del juego, y un gran futuro".

"Es un rival peligroso en tercera ronda, no va a ser cómodo; jugó un buen torneo en hierba en Halle, y yo debo estar preparado para jugar a mi máximo nivel. Veremos lo que pasa" dijo Nadal, que recordó que contra el estadounidense Donald Young el miércoles solo tuvo problemas al servir para ganar el partido.

"Tuve el encuentro bajo control, y solo tuve problemas al final. No era un partido fácil, estoy contento de haberlo solventado y jugado bien y de estar otra vez en la tercera ronda en Wimbledon, un torneo muy especial para mí", dijo.

Nadal deja claro, en todo caso, que la superficie en la que más se divierte es la tierra. "Si a la hierba le quitáramos el saque seria muy divertido, porque el juego de fondo es muy bonito. Se puede golpear, cortar y subir a la red, hay variantes", dijo.

"A mi me divierte pasar mas bolas, porque tengo la opción de hacer algo más, aquí no tienes la opción de pensar y aplicar una táctica, es como si jugases un set a penaltis", resumió.

"Aquí con el saque, todo se hace más complicado. A mi siempre me ha encantado jugar en hierba pero cuando te enfrentas a jugadores que sacan muy bien se te hace pesado", explicó Nadal.