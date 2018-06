Cambio de Gobierno Nadal quiere nuevas elecciones: «Lo mejor es volver a votar» Rafa Nadal, durante un descanso de su partido contra Richard Gasquet. / AFP «No sé cómo van a gobernar los que llegan», apunta el número uno del mundo DIEGO REINARES París Sábado, 2 junio 2018, 19:36

Rafa Nadal, número uno del mundo, consideró el sábado en París que la situación política en España «no es buena para nadie» tras el cambio de presidente de Gobierno y estimó que lo más conveniente serían unas nuevas elecciones.

«En estos momentos es complicado dar este tipo de opiniones. Se pueden tomar mal por algún lado», afirmó Nadal tras su clasificación para octavos de final de Roland Garros. «Es difícil, es una situación que no creo que sea buena para nadie, en general. Cuando ocurren tantas cosas, lo de Cataluña, ahora un cambio de Gobierno, pues la confianza del ciudadano, y la imagen de país que vendemos en el mundo, no es la mejor», agregó.

«No sé cómo van a gobernar los que llegan, con qué mayoría, o qué cosas pueden hacer. A mi modo de entender, y no quiero ser imprudente, lo mejor sería volver a votar. A mí me gustaría. Con todas las cosas que han ocurrido, que no son pocas en estos dos años, al ciudadano lo que le gustaría es poder volver a votar», apuntó.

Nadal cree que la ciudadanía no se siente representada por un nuevo Gobierno fruto de una decisión de tantas formaciones políticas diferentes.

Entre los partidos que apoyaron la moción de Sánchez está Podemos, los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, que se unieron en su sentido de voto para terminar con el Gobierno de Rajoy.

«A día de hoy, no creo que nadie que pudiera gobernar haría que los ciudadanos que hemos votado pudiéramos sentirnos plenamente representados», apuntó. «Creo que no es un sentir personal, sino general», concluyó.