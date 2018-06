TENIS Bautista supera el duelo y se las verá con Djokovic Nadal y Muguruza vuelven hoy a la pista para buscar la tercera ronda en Roland Garros AGENCIAS Miércoles, 6 junio 2018, 23:25

parís. El español Roberto Bautista, decimotercero del mundo, controló bien su duelo de segunda ronda en Roland Garros, con una victoria lógica en tres sets sobre el colombiano Santiago Giraldo (315º) por 6-4, 7-5, 6-3. Bautista se enfrentará en la tercera ronda al serbio Novak Djokovic, exnúmero 1 mundial y actual 22º de la clasificación ATP.

Después de la muerte de su madre hace diez días, Bautista continúa adelante en el torneo dando una muestra de solidez mental y levantando el aplauso unánime de sus compañeros y rivales. Tras el partido, Roberto Bautista fue claro: «Cuando hay problemas fuera de la pista hay que hacer un esfuerzo extra para estar concentrado y hacer buenos partidos. Pero haber podido salir de casa, tener la mente esta semana en Roland Garros y no en todo lo que tengo en casa, me ha ayudado», señaló. «Mi vida es el tenis, hay que seguir adelante. En cuanto he podido he vuelto a mi rutina y eso me ha ayudado», agregó.

Mientras, Fernando Verdasco, 35º del mundo, logró un inapelable triunfo ante el argentino Guido Andreozzi (109) y se clasificó a la tercera ronda, donde se medirá con el búlgaro Grigor Dimitrov. El madrileño, de 34 años, venció por 6-3, 6-2 y 6-2 en dos horas y un minuto.

Por último, Pablo Carreño, cuartofinalista de la pasada edición de Roland Garros y décimo favorito de la actual, derrotó ayer al argentino Federico Delbonis, 69 del ránking, por 7-6(0), 7-6(2), 3-6 y 6-4.

En el cuadro femenino, la española Georgina García Pérez, 186 del mundo, cayó frente a la danesa Caroline Wozniacki, segunda cabeza de serie, por un contundente 6-1, 6-0. También perdieron Carla Suárez ante la griega Sakkari (7-5 y 6-3) y Lara Arruabarrena ante la checa Kvitova.

Mientras, los dos abanderados del tenis español, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza, buscan hoy la tercera ronda de Roland Garros ante el argentino Guido Pella (78) y frente a la francesa Fiona Ferro (257), respectivamente. El partido de Muguruza empezará sobre las 11.00 horas y, a renglón seguido, el de Nadal.