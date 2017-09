Atp Rafa Nadal: «España sin Cataluña es menos España» Rafa Nadal, con el trofeo del Abierto de Estados Unidos. / Efe El español señala que «a día de hoy se me hace imposible pensar en superar a Federer» y que tiene que disfrutar lo que tiene hoy COLPISA Madrid Martes, 12 septiembre 2017, 10:32

Rafa Nadal es un hombre feliz. "Estoy muy contento y por suerte todo terminó de la mejor manera posible", reconocía horas después de conquistar el Abierto de Estados Unidos, el decimosexto Grand Slam de su carrera. Un título especial por ser el último de los 'grandes' que vivirá junto a su tío como entrenador. "Siendo el último Gran Slam de mi tío, creo que es algo muy bonito que haya terminado con un título", confesaba en los micrófonos de 'El Transistor' de Onda Cero. "No pude hablar mucho después con mi tío. Desde que acabó el partido apenas he estado diez minutos con mi equipo. Hoy he intentado desconectar un poco con la familia", reconocía.

Más información Nadal, Federer y el mejor de la historia

Un día especial para él y para la ciudad de Nueva York, en la que se celebraban los homenajes por los fallecidos en los atentados del 11-S, de los que se cumplían 16 años. "El 11-S no es día para celebración, sino de respeto para las personas que sufrieron aquel día", señalaba. "El 11-S me pilló tras perder un partido, lo vi en el vestuario y me quedé impactado", recordaba. El 11-S también es un día especial en Cataluña, donde se celebra la Diada en plena polémica por el posible referéndum del próximo 1 de octubre, en el que se quiere votar por la independencia de Cataluña. Una situación que a Rafa Nadal no le gustaría porque "me siento muy cercano a Cataluña. España sin Cataluña es menos España; Cataluña sin España también es menos Cataluña. Unidos somos mejores".

El español, que se mantiene al frente de la clasificación del tenis mundial, confiesa que "no tengo ambiciones desmesuradas, sino una sana ambición". Uno de sus siguientes retos será intentar alcanzar a Roger Federer en el número de Grand Slam. El suizo suma 19 por los 16 del español: "A día de hoy se me hace imposible pensar en superar a Federer. Tengo que disfrutar lo que tengo hoy". Además, confesó que nunca le "duele la desconfianza que me tengan los demás, porque yo también tengo momentos de desconfianza". "Siempre tengo la tranquilidad de hacer el máximo de mis posibilidades", dejó claro.

Por último habló sobre el hecho de compartir el número uno del mundo del tenis con otra española, Garbiñe Muguruza, algo histórico: "Garbiñe Muguruza es mucho más joven que yo, tiene más tiempo para ser número uno".