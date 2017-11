Rafa Nadal confía en que su rodilla le responda Rafa Nadal. :: efe EFE. Sábado, 11 noviembre 2017, 00:55

Rafa Nadal, número uno del mundo, dijo ayer, antes de debutar el lunes en las Finales ATP de Londres, que todavía le molesta la rodilla, pero se mostró confiado en «manejar bien el problema y poder competir al máximo». Nadal, al que en su palmarés sólo le falta el Masters, como único título grande, confirmó que su intención es la de disputar el torneo, q ue comienza el lunes. «Si me retiré de París no fue por precaución, sino porque no podía seguir. Evidentemente, en pocos días es difícil arreglar el problema. Claro que me molesta la rodilla, pero espero manejar el problema que voy teniendo y competir al máximo nivel», dijo el de Manacor. «No puedo predecir cómo me voy a sentir mañana o lo que va a pasar. Mi idea es estar aquí y competir hasta que yo lo haga mejor que mi rival o que mi rival lo haga mejor que yo. Pienso en el día a día», indicó el de Manacor.