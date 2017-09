Tercera ronda Nadal, contra Mayer y sus nervios El revés a una mano del argentino será un serio hándicap para el español que siepmre ha ganado al argentino COLPISA Sábado, 2 septiembre 2017, 17:21

Tercer partido de Rafael Nadal en el Abierto de Estados Unidos. Esta vez, el rival será el argentino Leonardo Mayer, número 59 del mundo, un tenista que sólo en una ocasión ha logrado entrar en los octavos de un Grand Slam, en Wimbledon, hace ya tres años.

El revés a una mano del argentino será un serio hándicap para Nadal, que no quiere pasar tantos apuros como ante sus dos primeros rivales. El de este sábado será el tercer enfrentamiento entre ambos tenistas, con un balance de tres victorias a cero para el español, pero la última referencia data de un lejano Roland Garros de 2014.

Pero más que el rival, a Nadal le preocupa su propio estado. “Sí, he jugado con más nervios de lo habitual y no he estado con la tranquilidad con la que he estado jugando el resto del año. Esa es la verdad, y toca aceptarla y no engañarse. Eso es lo que ha pasado”, confesó el español.