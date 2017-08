Tenis Nadal roza el número uno Rafa Nadal, durante un partido. / EFE La baja de Murray en Cincinnati provoca que el liderato mundial caiga en manos del español o de Federer el próximo lunes MANUEL SÁNCHEZ Madrid Lunes, 14 agosto 2017, 16:25

El bajo nivel de Andy Murray, unido a sus problemas físicos que han provocado su baja en Cincinnati, han derivado en una situación atípica. El número uno del mundo está sentenciado desde hace una semana, y caerá el 21 de agosto en las manos de Rafa Nadal o Roger Federer, al perder el británico 600 puntos por la final conseguida el año pasado. En esta situación, el balear parte con ventaja, ya que tiene 7.465 puntos, mientras que el suizo suma 7.145 tras su final en Montreal.

Nadal será número uno si Federer no llega a semifinales, mientras que si el manacorense se hace con el título no dependerá del suizo. Además, si ambos llegasen a la final, ese partido dirimiría el trono ATP. A favor de Nadal juega también el estado físico de Federer, al que no se ha visto al cien por cien en Montreal y que dejó en el aire su participación en Cincinnati. «Viajaré y luego decidiré si juego», explicó. Si caen en la misma ronda, Nadal se aupará a un puesto que no logra desde 2014.

En Cincinnati la batalla será de igual o mayor crudeza que en Canadá. Nadal y Federer volverán a ser cabezas de serie uno y dos, respectivamente, pero esta vez el cuadro parece favorecer más al balear, que además llegará a Estados Unidos con menos minutos de tenis en las piernas. Nadal está exento de disputar la primera ronda, y en la segunda se cruzará con un jugador de la previa o con Richard Gasquet, uno de los tenistas que mejor se le dan al español. Con Gasquet, máximo rival de Nadal en sus años júnior, posee un cara a cara de 14 a 1. La única victoria del francés fue en 2003 en un challenger. Desde entonces, brutal dominio del de Manacor.

En tercera ronda el cuadro se complica, pero más por los recuerdos recientes. Ahí podría aparecer Gilles Muller, verdugo de Nadal en Wimbledon, que, sin embargo, llega tras saltarse el torneo de Montreal a última hora. También podría cruzarse con Albert Ramos, al que ya batió con mucha facilidad en la final de Montecarlo.

En cuartos el abanico se amplía, y los nombres toman mayor calibre. El belga David Goffin, que a tenor de sus resultados aún no está al cien por cien tras su lesión en París, el australiano Nick Kyrgios, Ivo Karlovic o Jo-Wilfred Tsonga son algunos de los posibles rivales de Nadal en la antepenúltima ronda del torneo.

Si Nadal superase estos escollos, se plantaría en semifinales, ronda que ha alcanzado tres veces (2008, 2009 y 2013). Ahí podría enfrentarse, por ejemplo, a Dominic Thiem, con el que ha jugado cuatro veces esta temporada, con una sola derrota en Roma. Otros nombres que aparecen en esta parte del cuadro son los de Fabio Fognini, Pablo Carreño, Fernando Verdasco, que llega de una lesión, y David Ferrer.

El hipotético rival en la final saldría del cuadrante en el que está ubicado Roger Federer. El suizo, en su camino hasta la que sería su cuarta final consecutiva, podría cruzarse con Tomas Berdych, Juan Martín del Potro, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev, Roberto Bautista, John Isner o Milos Raonic.