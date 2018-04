TENIS Nadal reflota a España y deja empatada la eliminatoria de la Davis Nadal espera la bola durante el partido de ayer en Valencia. :: efe MANUEL SÁNCHEZ Viernes, 13 abril 2018, 00:02

madrid. Hizo falta el golpe de autoridad de Alexander Zverev ante David Ferrer para que España despertara del clima pacífico en el que lleva imbuida desde que entró a la plaza de toros de Valencia. Fue Nadal el que llevó la voz cantante y quien se encargó de apagar el incendio que el alemán había propagado en la tierra valenciana al vencer a Philipp Kohlschreiber y dejar la eliminatoria empatada a un punto antes de la jornada del sábado con el dobles como cita infalible.

Ni los más de 12.000 espectadores de la plaza, ni los 31 partidos en la competición de David Ferrer fueron argumentos suficientes para que el alicantino no sucumbiese ante la mayor pegada del joven alemán Alexander Zverev. En dos horas, el germano de 20 años inclinó a Ferrer por 6-4, 6-2 y 6-2 y acabó con la imbatibilidad del español en tierra batida en la Copa Davis.

Pese a que la lentitud del polvo de ladrillo valenciano se adapta mejor a las condiciones del que llegara a ser número 3 del mundo, Zverev jugó a otro ritmo en la pista, apoyado en su revés. «Estaba con ganas y con ilusión, pero no me han salido las cosas. Lo he intentado y no ha podido ser. Ha sido un mal día pero no me preocupa porque llevo todo el año jugando bien, aunque ha sido una pena por ser en Valencia, delante de mi gente», manifestó Ferrer tras el encuentro.

El que no falló fue el balear, que rápidamente se puso manos a la obra y en dos horas y media finiquitó a Kohlschreiber (número 34 del mundo) por 6-2, 6-2 y 6-3 para empatar la eliminatoria y dejarlo todo en manos del dobles y de la jornada del domingo.

El punto conseguido por Nadal fue especial, además, porque supuso su alzamiento como tenista con mayor racha de victorias en Copa Davis, entre individual y dobles, con un total de 23 triunfos, por encima del irlandés Owen Casey y el sudafricano Wayne Ferreira, que sumaron 22.

El récord cayó en la vuelta a las pistas de Nadal tras no competir desde el pasado Abierto de Australia y no pisar la tierra desde que levantase el décimo Roland Garros en 2017. Pese a ello, la competición con el equipo nacional reactivó al manacorense. Nadal frenó la característica mecánica al saque del germano y su limpio revés a una mano con una clase de garra. Sin prácticamente margen de reacción para Kohlschreiber y con el primer set en el bolsillo, se comenzó a ver al mejor Nadal desde el pasado Abierto de los Estados Unidos. En el segundo y el tercer set, tampoco pasó problemas para mantener viva la esperanza.

Hoy, (14:00 horas), y a expensas de que los capitanes realicen algún cambio, Feliciano y Marc López se enfrentarán a la pareja germana formada por Tim Puetz y Jan-Lennard Struff, mientras que el domingo chocarán Nadal y Zverev y Ferrer y Kohlschreiber.